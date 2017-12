Renfe anima a los empresarios a establecer iniciativas para rentabilizar al máximo el AVE

El gerente de servicios comerciales del Mercado Sur de Renfe Viajes, Alfredo Durán, cerró ayer la segunda sesión de las jornadas formativas AVE: Oportunidad y reto, que se están celebrando en Villanueva de Córdoba desde el miércoles y que concluirán mañana con una visita guiada. El representante de Renfe expresó que es "fundamental" que las instituciones y los empresarios de Los Pedroches "unan esfuerzos y busquen su público objetivo si quieren rentabilizar al máximo una infraestructura como el AVE. Durán, que destacó la importancia de las tres circulaciones de trenes que existen actualmente, pidió a los habitantes de la comarca "que se conozcan, que conozcan su oferta" porque así "podrán presentarla de forma objetiva y sacarle el máximo rendimiento".

Alfredo Durán señaló que unas 103 personas al día de media utilizan la estación, unas 50 bajan y unas 50 suben en los distintos servicios. En este sentido, señaló que, de momento, los servicios existentes son suficientes y animó a que se desarrolle una creciente oferta, innovadora y atractiva, con paquetes turísticos novedosos, dirigidos a un público concreto. Esto incrementaría el número de viajeros. Además, ha demandado la implicación de los jóvenes de la comarca en el uso de este servicio.

En esa línea, planteó el AVE como un reto constante, también para un territorio como Los Pedroches. "Somos un vehículo de generación de riqueza pero los trenes no se llenan solos, hay que plantear iniciativas y potenciar la promoción para que te conozcan", puntualizó. Así, señaló que, como dice el título de las jornadas, el AVE es una oportunidad para una comarca con tantas bondades como ésta "pero la clave está en el reto, que es poner todo eso en valor". "Si pones un tren y no haces cosas, el tren no se llena solo", reiteró. Es por ello que incidió en que es clave sumar esfuerzos y estudiar las potencialidades y el público objetivo.

Por otra parte, el asesor técnico de la Red de Ciudades AVE, Juan Castro, y la responsable de marketing de Logitravel, Fátima Fernández, destacaron en sus ponencias la importancia que tiene para potenciar la llegada de visitantes a través del AVE a Villanueva de Córdoba que se oferten productos de distintas características en paquetes concretos y que se implique a todo el territorio para agrandar y hacer más atractiva la oferta. Ambos subrayaron que realizar venta cruzada sumando naturaleza, patrimonio, gastronomía, artesanía o caza, por ejemplo, es clave para que los visitantes tengan una opción concreta y llena de contenido a la vez.