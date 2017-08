La Rambla se 'embarra' y rediseña su tradicional exposición de cerámica

La Rambla es un municipio cordobés denominado como "ciudad alfarera" y que vive, en gran medida, de las rentas que deja la manufacturación de cerámica, un sector en el que ocupa un lugar privilegiado en España pero que necesitaba un empujón en el ámbito local.

El impulso tenía que llegar a un sector que ha sufrido duramente los embates de la crisis -que llegaban, además, después de que la alfarería tradicional viviera su propio calvario con la entrada de los países asiáticos al mercado de la cerámica-, y el resultado ha sido una apuesta del Ayuntamiento y el sector, que ha optado por moldear la tradicional Exposición de Cerámica de la localidad.

Nada menos que 87 años llevan los alfareros de La Rambla mostrando sus mejores piezas en el municipio, casi 90 años de tradición en una localidad cuyo noviazgo por el barro es ancestral: hace unos años hallaron en esta zona unos vasos campaniformes con más de 4.000 años.

El primer teniente de Alcalde de La Rambla, Rafael Espejo, explica que el pueblo se denomina "ciudad alfarera", con un emblema reconocible en toda España como un botijo gigante, y con una exposición de cerámica que comienza a llevarse a cabo en 1926, y en la que al principio sólo participan los artesanos locales.

Este año, desde el Ayuntamiento han decidido dividir la tradición en dos eventos, uno, la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla que se celebró en junio; y el otro este Concurso y la Exposición Internacional de Alfarería y Cerámica, que se celebra entre hoy y el próximo 15 de septiembre. Todo ello amparado bajo la denominación "Enbarro".

"Es un evento que para nosotros era un riesgo, pero creímos en él y ha salido bien. Sin duda ha sido un punto de inflexión. Es un punto de partida muy beneficioso y muy importante", reflexiona Espejo, cuyo principal objetivo era recuperar un buen número de concursantes, que últimamente iba menguando, y eso lo han logrado.

Y el resultado son medio centenar de obras que se pueden ver en la exposición y que recogen el trabajo de artesanos de todas las regiones de España, pero también de Francia, Polonia o Bélgica, entre ellos las obras ganadoras en las categorías de Cerámica de Bizcocho, Cerámica Tradicional y Diseño y Nuevas Formas.

Para hacer más atractiva la participación, este año se ha aumentado el premio del concurso, que ha ascendido a 2.500 euros.

Un incentivo económico que ayuda a muchos de los artesanos rambleños, que en su mayoría trabajan en pequeñas empresas familiares, tal y como relata Espejo, que cifra en unas 80 las empresas locales dedicadas a la cerámica, un sector que mueve en la actualidad unos 4 millones de euros, lejos de los tiempos en que había el doble de empresas y los volúmenes de negocio eran superiores.

"Han sido años duros. La alfarería y la cerámica ya venía sufriendo una importante crisis, debido sobretodo a la introducción de los países asiáticos en el negocio", rememora el concejal, que cree que, si bien dentro del sector se empieza a decir que "hay algo más de alegría", nadie duda de que "hay que seguir trabajando en la innovación y en la creación de canales de exportación".

También en convencer al cliente de que compre productos únicos. "Es una labor de todos, de productores y administraciones. No estás comprando una simple vasija de barro que puede comprar en cualquier lado, sino que está apostando por la decoración y por un producto hecho a mano, por un artículo único, y ese es el valor añadido que tiene la cerámica de La Rambla", apostilla Espejo.

De hecho, para concienciar del valor del producto entre el consumidor, este año se ha cuidado el programa de actividades paralelo, que incluye talleres infantiles, visitas guiadas al Museo de la Cerámica de La Rambla, sesiones de "Body Painting", exhibiciones, y una instalación de arte contemporánea relacionada con la cerámica.

Se trata de "Gone but not forgotten", una instalación sonora, cerámica y lumínica del artista Edu Comelles, y que se engloba dentro del programa de Aptitudes, Encuentro de Cultura Contemporánea Alfonso Ariza, que comisaria el artista local Juan López López.

El resultado es una apuesta por un sector que es muy importante para La Rambla, una localidad conocida por su pericia alfarera, y que ha entendido que, para no tener que renunciar a su reputación, lo importante es moldear su propio futuro.