Proyecto Hombre enseña a los jóvenes a alejarse de las adicciones

Inculcar en los adolescentes una mentalidad positiva y un pensamiento crítico que les permita discernir sobre aquellas actitudes que pueden hacerles caer en adicciones ha sido el objetivo de la actividad que han puesto en marcha los técnicos de Proyecto Hombre, una iniciativa que ha contado con la colaboración de la delegación municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento y que les ha llevado a recorrer los diferentes centros educativos de la localidad.

Durante la presentación de este proyecto, la concejala de Servicios Sociales, Josefa Ramos (PSOE), indicó que el objetivo de esta iniciativa no ha sido otro que el contar con los instrumentos adecuados y eficaces para prevenir determinadas actitudes. "En lugar de esperar a que los chavales llegasen a nosotros, hemos ido nosotros directamente a su entorno, y con un lenguaje fluido y cercano, nos hemos metido en su propia vida social, involucrándonos directamente en su forma de sentir", dijo Ramos, una opinión compartida por la monitora de Proyecto Hombre, Esperanza Flores. Esta última resaltó que "lo que se ha hecho en estos meses ha sido fomentar un desarrollo positivo para favorecer el empoderamiento personal de los chicos con una serie de sesiones donde hemos realizado dinámicas, fomentando el pensamiento crítico, dotándoles de elementos para incentivar su asertividad y sobre todo, para que vean la vida con criterio y voz propia". Flores también pidió a los padres que conozcan bien a sus hijos, que se relacionen y pasen tiempo con ellos. "Aquellos muchachos que no se comunican con nadie, que están siempre tristes y que no van con ilusión al colegio o al instituto, son los que evidencian síntomas de que no están bien", indicó.

Por su parte, la experiencia también ha sido valorada por los docentes quienes han destacado que la incidencia en chicos de primero de Secundaria que "están en una edad crítica".