Protesta por la falta de calefacción en el colegio público Castillo Anzur

La comunidad educativa del colegio pública Castillo Anzur de Puente Genil dijo ayer "basta" a los graves problemas de climatización del centro educativo, y protagonizó una protesta simbólica a las puertas del inmueble con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre este asunto. Así, a primera hora de la mañana, la puerta principal del colegio amaneció atrancada con un candado que imposibilitaba la entrada del personal docente y de los propios alumnos y, poco después, en torno a medio centenar de padres y madres, junto a sus hijos, se concentraba esgrimiendo una gran pancarta en la que se podía leer Calefacción para nuestros niños.

La situación se normalizó con la llegada de agentes de la Policía Local, que desbloquearon la puerta y facilitaron, de esa manera, el acceso al colegio de profesores y niños; durante el resto de la jornada, la actividad educativa discurrió con total normalidad. Los padres justificaron la acción por el hastío que, a su juicio, sufren sobre las promesas de instalación de una nueva caldera en el colegio que permita que sus hijos reciban clases en unas condiciones adecuadas de confortabilidad, sin tener que soportar las bajas temperaturas del invierno, ni el calor de mayo y junio.

La protesta no pasó inadvertida y el concejal de Educación y portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Gómez (PSOE), recogió el guante y realizó una valoración de lo ocurrido. "Las necesidades de climatización o la instalación de una nueva caldera no es una competencia del Ayuntamiento, pero eso no significa que no estemos pendientes de las solicitudes que se hacen desde el propio centro", apuntó el edil, quien dijo estar en permanente contacto con la dirección del colegio para atender los problemas que van surgiendo. Asimismo, reconoció que la demanda se ha trasladado a la Junta de Andalucía, y ya en 2012 se hizo una inversión de 290.000 euros para la renovación de todas las ventanas y de la estructura del edificio principal, "algo que mejoró la climatización del centro, aunque se ha visto que es insuficiente".

Gómez puso de manifiesto que el Ayuntamiento conoce de primera mano el problema del colegio Castillo Anzur, y señaló que la Junta ya habilitó hace unos meses un cuestionario para que los centros educativos lo rellenaran fijando aquellas demandas de climatización que permitieran analizar todas las necesidades. "Hemos hablado con la delegación de Educación sobre las ventanas de varios colegios de Puente Genil -Enrique Asensi, Ramón y Cajal, Agustín Rodríguez, Dulce Nombre- y también de la caldera de Castillo Anzur, con lo cual se está intentando trabajar para paliar esta situación", añadió el concejal, quien apostilló que "se están haciendo los estudios competentes y confiamos en que más pronto que tarde se le dé una solución, que tiene que pasar por la instalación de una caldera". La Junta, por su parte, anunció que técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación visitará el centro en los próximos días para analizar la situación.