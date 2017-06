Primo Jurado confía en que el traslado al nuevo cuartel se realice a final de año

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, mostró ayer su confianza en que los trabajos de subsanación de las deficiencias que presenta el edificio que acogerá el futuro cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil -que actualmente ejecuta el Ayuntamiento con cargo al presupuesto municipal-, finalicen lo antes posible para que el traslado de los agentes al nuevo acuartelamiento se realice "a finales del presente año o a principios del que viene". El subdelegado, que hizo estas declaraciones al término de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer en el Consistorio pontanés, indicó que éste es un tema "que está avanzando bien". De hecho -dijo-, "el alcalde ha informado de que se está trabajando en los acondicionamientos que el edificio debe de tener, ha dado detalles de los aspectos que estaban pendientes como es el caso de los ascensores, la climatización de los edificios y el enganche del suministro eléctrico". "Es una historia a la que lentamente le vamos viendo la resolución final", dijo.

Primo Jurado recordó que el único requisito que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Giese) pide para recepcionar el inmueble es que el edificio, "que no es cuartel todavía, y que se hizo por cuenta ajena ya que la Guardia Civil no lo pidió", se entregue en "estado de uso". Por eso, "y dado que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para cumplimentar lo que por otra parte es lógico, lo mínimo es que se entregue en condiciones para que en el futuro sea un acuartelamiento", ya que "ahora mismo no lo es".

Por su parte, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), explicó que el Ayuntamiento sigue puntualmente los trabajos que se están realizando en el edificio con la idea de que acaben lo antes posible, para posteriormente mantener una reunión con los responsables de la Giese de Madrid y, de esta manera, agilizar el proceso para el traslado de los agentes. Todo ello con la idea de poner punto y final a un asunto que lleva más de una década en el candelero y que se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para los diferentes equipos de gobierno municipales.

Las recientes actuaciones se centran en "corregir las deficiencias" indicadas en su día por los técnicos de la Giese, y que son necesarias para la elevación a convenio del protocolo firmado en su día entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento, algo que una vez que se produzca se debe traducir en la permuta del actual acuartelamiento por estas nuevas dependencias. Mientras eso sucede, desde el Ayuntamiento no sólo se mantienen los contactos con el Ministerio para avanzar en los trámites encaminados a lograr la permuta, sino también en la vigilancia sobre el edificio para que el proceso discurra con total normalidad. El montante invertido por el Ayuntamiento en las últimas obras en el recinto asciende a más de 300.000 euros.