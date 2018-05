El Pleno pide más controles en los olivos importados de Marruecos

El Pleno del Ayuntamiento de Castro del Río insta a los gobiernos central y autonómico a que extremen los controles sobre la bacteria xylella "no sólo en las plantaciones nacionales sino en las importaciones de plantas desde países en los que no se tenga la garantía de que se estén desarrollando los mismos protocolos de prevención y vigilancia de la enfermedad". En concreto, destaca los de Marruecos, un país que "no garantiza las condiciones de seguridad y control que aquí se establecen y, por tanto ,desarrolla una competencia desleal respecto al producto local".

La propuesta presentada a Pleno por el Grupo Municipal de IU se hace eco del sector viverista, que "se ha consolidado como uno de los ámbitos de mayor auge económico de los últimos años" en la localidad. Actualmente, Castro del Río es "referente en la producción y comercialización" de la planta del olivo y cuenta con 30 viveros.

También se ha acordado modificar el reglamento de huertos para dar paso a jóvenes, a familias con personas en paro y víctimas de violencia de género. Por otro lado el Ayuntamiento ha aprobado las bases que regularán la concesión de ayudas a fondo perdido a estudiantes de la localidad con recursos económicos muy limitados para gastos de residencia fuera de su domicilio familiar durante el curso académico.