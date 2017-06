El Pleno aprueba solicitar más de 730.000 euros para financiar obras del Profea

El Pleno del Ayuntamiento de Montoro ha aprobado solicitar la financiación de proyectos de obras y servicios de interés general y social y proyectos generadores de empleo estable del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2017 por un valor de 736.212 euros. Con los votos a favor del PSOE y la abstención de los grupos de la oposición, IU y PP, se ha solicitado la financiación para realizar obras de mejora y acondicionamiento de la calle Marín, en el tramo comprendido desde la calle Coracha hasta el final por un valor de 546.277 euros y la de la rotonda de la carretera A-309, por un valor de 66.902 euros en lo que corresponde al PFEA.

En cuanto a los Proyectos Generadores de Empleo Estable, en la sesión se aprobó por un valor de 123.034 euros solicitarlos para la adecuación del tramo de la calzada romana Vía Augusta a su paso por el término municipal de Montoro, más concretamente en la zona de la Huerta Mayor.

La medida contó con el apoyo del PSOE, mientras que la oposición votó en contra

La alcaldesa de Montoro, Ana María Romero (PSOE), justificó la obra de adecuación de la calle Marín porque, según la empresa provincial de aguas, es la calle que más averías sufre de la red. No obstante, para acomodarse al presupuesto "sólo se ejecutará el tramo hasta su conexión con la calle Coracha".

El portavoz municipal de IU, Luis Navarro, mostró su contrariedad por que "entendemos que se debe de consultar a los ciudadanos por las prioridades para reparar las calles y por ende a los partidos políticos de la oposición para poder manifestar su opinión" justificando así su abstención en la votación.

Desde las filas del PP, su portavoz en el Ayuntamiento, Rocío Soriano, justificó su abstención en la misma línea que IU, y apuntó que "no queremos o no estemos de acuerdo con las obras que se van a llevar a cabo, si no por el poder participar y hacer llegar propuestas porque entendemos que hay otras obras más prioritarias".