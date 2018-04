Palmanaranja aborda por primera vez la situación de la mujer en el sector del cítrico

El Centro de Innovación y Tecnología Manuel López Maraver de Palma del Río acogió ayer el encuentro del sector del cítrico Palmanaranja 2018, pensado para facilitar el contacto entre los diferentes agentes y abordar la actualidad de este cultivo en la comarca del Valle del Guadalquivir.

El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), y el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, inauguraron unas jornadas que por primera vez abordaron la importancia de la mujer y su participación en el sector, un tema que se trató mediante una mesa redonda inédita moderada por la concejala de Igualdad, Ana Belén Santos. Participaron la capataza -o manijera- Remedios Tinoco; la directora de calidad de Sunaran, Rosa María Ruiz; la agricultora María del Carmen Pulido, y la jefa del servicio de estudios y estadística de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pilar Garrido.

"Hay muchísimos compañeros que me ayudan en el día a día, no me siento diferente por ser mujer. No me siento ni más ni menos", aseguró Pulido antes de insistir en que "hay muchísimas mujeres recolectoras que son muy buenas". Sin embargo, sí hay "menos mujeres en la poda". Esta productora se encarga de cuidar sus naranjos "como si fueran mis niños", dijo. En relación a la igualdad, Rosa María Ruiz aseguró que recibe "mucho apoyo por los hombres y las mujeres". Ruiz coordina el departamento de calidad de Sunaran para "conseguir los sellos de calidad que exigen nuestros clientes" y en su labor diaria trata con más mujeres. "Trabajo con directoras de calidad, auditoras y gerentes de laboratorios", apuntó.