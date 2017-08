El PSOE cierra las cuentas con ahorro y remanente en positivo

El alcalde de Belmez, José Porras (PSOE), dio a conocer en pleno los resultados de la cuenta general del ejercicio de 2016, unos datos que arrojan valores positivos tanto en el remanente de tesorería como en el ahorro neto y en el nivel de endeudamiento. Porras indicó que "los datos son significativos en cuanto a que las cifras son positivas después de muchos años". El remanente que se sitúa en 487.538 euros y el ahorro neto en 210.735 euros, mientras que el nivel de endeudamiento está en 48,07%. Una razón para que se arrojen estos datos es el ingreso que se hizo de 600.000 euros por la sentencia favorable al Ayuntamiento de Belmez de la compra del suelo del recinto agrotecnológico al Miner. El regidor añadió que "es cierto que esos ingresos suponen que las cuentas den datos positivos, pero también si no se hubieran producido el remanente de tesorería y el ahorro neto se hubieran reducido considerablemente respecto a años anteriores". El alcalde resaltó "cómo se han ido mejorando" los datos económicos del Consistorio desde que el PSOE accedió a la Alcaldía de Belmez, "cuando el remanente de tesorería era de 1,177 millones en negativo".

El portavoz del PP, Felipe López, señaló por su parte que "nuestro voto va a ser a favor, porque no podría ser de otra forma después de todo un año votando a favor de modificaciones de presupuesto y de mi abstención en los presupuestos del año pasado como muestra de buena voluntad por la predisposición del equipo de gobierno a realizar una serie de propuestas que en el año antes reseñado dimos". Dicho esto, incidió en que después de la aprobación el mes pasado de los presupuestos de 2017 "con mi voto en contra", este año "no voy a mostrarme tan colaborador ni tan predispuesto a votar a favor de las modificaciones". En el PP están molestos porque elaboraron una serie de propuestas y no se las tomaron en cuenta "diciendo que es un presupuesto cerrado y no se puede modificar".