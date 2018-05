El PSOE apuesta por el continuismo en las candidaturas a las municipales

El PSOE ya ha puesto en marcha su engranaje electoral, con la intención de que sus candidatos a las alcaldías en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para las elecciones municipales de 2019 estén elegidos antes del verano. Los socialistas gobiernan actualmente en Córdoba capital, Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río, todos los municipios de mayor población a excepción de Cabra, regida por el popular Fernando Priego.

En la avenida del Aeropuerto dan por hecho que todos estos regidores repetirán como cabezas de lista, aunque ninguno de ellos lo ha confirmado todavía oficialmente a la militancia. La excepción es el primer edil de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, que ya anunció el pasado jueves que no volverá a presentarse a una cuarta reelección.

Así, se da por cierta la continuidad de Juan Pérez como cabeza de lista en Lucena, en la que sería su tercera reelección; Esteban Morales en Puente Genil, que también se enfrenta a su tercer mandato; Rafael Llamas en Montilla, donde gobierna en coalición con IU y donde aspirará a su primer mandato en solitario, y del senador José Manuel Mármol en Priego de Córdoba.

La situación política en la localidad de la Subbética es especialmente compleja, ya que el Ayuntamiento lleva un año gobernado por un tripartito -PSOE, el PA y Participa Priego- tras la moción de censura que retiró de la Alcaldía a la popular María Luisa Ceballos, ex presidenta de la Diputación. A esto se suma la situación judicial de Mármol, que ha sido señalado como implicado en el presunto amaño en las últimas oposiciones a bombero en la Diputación. En el partido se da por hecho que su imputación no prosperará, aunque posiblemente su situación procesal no esté clara en el momento de celebrarse las municipales -en la primavera de 2019- debido al retraso habitual de las instrucciones judiciales.

La única localidad de más de 20.000 habitantes que genera inquietudes y dudas en el partido es Cabra, donde el PSOE no termina de encontrar su hueco. Jesús Ramón Rodríguez logró cinco concejales en la anterior cita con las urnas, frente a los 14 del PP, que logró mayoría absoluta.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía y diputada por Córdoba, María Jesús Serrano, destacó a el Día la "democracia interna" en el partido y el "espíritu de participación de los militantes en la decisión de sus candidatos para las elecciones municipales de 2019", basado en en las primarias. Así, "serán los militantes quienes decidan si hay o no renovación en función de los candidatos que se presenten".

El calendario es el siguiente. Ayer se cerró el proceso de comunicación a la militancia para la celebración de primarias, con el objetivo de que disponga de toda la información. A partir de hoy y hasta el jueves, día 10 de mayo, estará abierto el plazo de presentación de candidaturas. Está previsto que la votación se produzca el 17 de junio y, en caso de que hubiera una segunda vuelta, se desarrollaría una nueva votación el 24 de junio.

"Vamos a salir a ganar, como no puede ser de otra manera. En el PSOE somos municipalistas por excelencia y eso se nota en la gestión", reivindicó Serrano. La dirigente andaluza esperó "seguir contando con la confianza de los ciudadanos y recuperarla en aquellos municipios donde los hemos perdido". Todo ello, con el objetivo de "transformar la sociedad con compañeros realmente sensibles con las dificultades de sus vecinos y para impulsar un desarrollo sostenible y en igualdad", describió.

Respecto a la renuncia de Ruiz Almenara a encabezar una cuarta candidatura, alabó que es "un político de raza, municipalista por excelencia y un verdadero servidor público". "Siempre se ha preocupado por su pueblo y los más débiles y su trabajado siempre ha ido encaminado a buscar la justicia social", dijo, por lo que expresó su "máximo respeto a toda su gestión". Serrano confió en seguir contando con Ruiz Almenara "trabajando en el PSOE, como siempre lo ha hecho".