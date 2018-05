El PSOE insta al Gobierno a resolver ya la convocatoria de los fondos Edusi

El PSOE sigue en su lucha para que el Gobierno resuelva definitivamente la adjudicación de los fondos de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). La diputada del PSOE por Córdoba y secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, advirtió ayer de que el Gobierno central se encuentra ya fuera de plazo para resolver la tercera convocatoria de estas ayudas europeas, que son cofinanciadas mediante los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder). La orden pública se emitió en septiembre de 2017, con un plazo de seis meses que venció el 21 de marzo.

Serrano, quien mantuvo un encuentro con la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Dolores Amo; los alcaldes de los municipios cordobeses de Montilla, Rafael Llamas, y Baena, Jesús Rojano, y con la primera teniente de alcalde de Puente Genil, Verónica Morillo, argumentó que el Gobierno del PP, al realizar tres convocatorias, "está haciendo que se pierda la oportunidad de que estos fondos, destinados a municipios de más de 20.000 habitantes, lleguen a los territorios cuanto antes para dinamizar la economía local y crear empleo a la vez que se impulsa el desarrollo sostenible".

El Sur de Córdoba ha planteado iniciativas que alcanzan los 18 millones de euros

"La provincia de Córdoba, como el resto de Andalucía, necesita de inversiones públicas para la dinamización socioeconómica y para la generación de empleo joven que permita fijar la población al territorio", advirtió. Y recordó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene los fondos desde el año 2014 y los ha fraccionado en tres convocatorias", por lo que los tres municipios antes citados aún están pendientes de la resolución. "Es lamentable la gestión que el Gobierno está haciendo de estos recursos", incidió.

Serrano recordó que estos fondos persiguen impulsar políticas urbanas integradas para mejorar el desarrollo urbano sostenible, con el fin de reforzar el papel que desempeñan las ciudades en el contexto de política de cohesión. "La gestión que el Gobierno está haciendo de estos fondos es insostenible porque los 50 ayuntamientos andaluces a los que aún no les han concedido dichos recursos tendrán muchas dificultades para ejecutarlos, ya que sólo les quedan dos años de plazo, hasta 2020". La diputada socialista confió en que "luego no echen la culpa a los ayuntamientos por no haber ejecutado dichos proyectos", y exigió "agilidad para resolver de forma urgente esta tercera convocatoria".

En el caso de la provincia de Córdoba, en la primera convocatoria, en 2015 y que repartió 344 millones de euros, sólo Córdoba capital resultó beneficiada, con 15 millones; en la segunda, fueron seleccionados los municipios de Priego de Córdoba, Lucena y Palma del Río; mientras que Puente Genil, Montilla, Baena o Cabra siguen esperando. Cada uno confía en recibir en torno a cinco millones de euros en ayudas, que supondrán una inversión global por localidad de 6,4 millones, ya que las administraciones locales deben sufragar el 20% del presupuesto.

Los alcaldes de Montilla y Baena advirtieron de que, en el caso de que sus proyectos salgan beneficiados, resulta complicado cumplir con los plazos y que en 2020 se justifiquen las obras, a no ser que se autorice una prórroga. "El Gobierno del PP está impidiendo la capacidad de los ayuntamientos de hacer inversiones y generar empleo, manteniendo una situación de permanente intervención a los consistorios de España, con una regla de gasto perversa, teniendo que destinar los remanentes a quitar deuda y no pudiendo invertir el superávit en políticas generadoras de empleo", incidió Serrano.

"Si a todo lo anterior se suma que los fondos europeos no se adjudican en tiempo y forma, el Gobierno de Rajoy está limitando aún más la capacidad de los ayuntamientos de invertir en actuaciones necesarias para sus vecinos y que permitan el desarrollo urbano sostenible y la generación de empleo", insistió la diputada nacional socialista.

Las subvenciones Edusi supondrían "una oportunidad muy importante para transformar nuestros municipios", dijo la primera teniente de alcalde de Puente Genil, Verónica Morillo, quien además llamó la atención sobre "el maltrato presupuestario que ha sufrido la provincia de Córdoba en los últimos años por parte del Gobierno central".