El PSOE pide al Gobierno que se revise la asignación de fondos al entorno de El Cabril

El PSOE demanda al Gobierno central, mediante una proposición no de ley pendiente de debatirse en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, "la realización de una orden específica para los municipios del área de influencia de El Cabril", Hornachuelos y Fuente Obejuna y Las Navas de la Concepción y Alanís, en Sevilla), que respaldan la petición, cuyo fin es que se reconozca "la singularidad" de El Cabril y que no se le equipare a una central nuclear. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado (PSOE), quien precisó que dos de los diputados socialistas promotores de la iniciativa -la cordobesa María Jesús Serrano y el sevillano Antonio Gutiérrez Limones-, mantuvieron una reunión en la localidad mellariense, sobre el contenido de la proposición, con los alcaldes del entorno Los alcaldes están de acuerdo en que El Cabril es un "caso único en España, al ser un cementerio de residuos radiactivos y no una central nuclear".

Por eso, creen que es necesaria la citada Orden específica, "o en su caso la modificación de la orden vigente, para que recoja la singularidad de El Cabril", dado que "un cementerio nuclear no es equiparable a una central nuclear". En consecuencia y según recoge la proposición, para la elaboración de la Orden específica o la modificación de la vigente, se considera prioritario "revisar el criterio variable de asignación de fondos" a los municipios del entorno de El Cabril, "puesto que se paga en función del volumen de residuos y, últimamente, las compactadoras de la planta han reducido notablemente el tamaño de lo que se almacena".