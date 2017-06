El PSOE critica que Fomento no ha previsto obras de mejora en la N-432 en la provincia

La diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, criticó ayer que el Ministerio de Fomento no tenga previsto impulsar actuaciones que mejoren la situación actual de la N-432 a su paso por la provincia. Serrano, en una serie de preguntas por escrito al Gobierno y "dada la falta de voluntad del mismo sobre la realización de la autovía A-81", requirió información respecto a las obras de mantenimiento y mejora de la vía que une las provincias de Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz.

En este sentido, el Gobierno asegura que Fomento va a impulsar la construcción de la autovía GR-43, entre Pinos Puente y Granada, donde el tráfico actual demanda una infraestructura de gran capacidad y donde se encuentran los dos únicos tramos de concentración de accidentes que se han detectado en todo el itinerario de la N-432 entre Badajoz y Granada. Del mismo modo, el Gobierno avanza en su respuesta a Serrano que se impulsará la variante de Zafra -única travesía que resta en la N-432 a su paso por la provincia de Badajoz- y la duplicación de la vía en su acceso a Badajoz. Igualmente, Fomento acometerá actuaciones de rehabilitación del firme en los tramos deteriorados, "si bien el Gobierno no ha especificado los puntos o tramos de la carretera en la que llevarán a cabo dichas mejoras".

"Las respuestas del Gobierno vienen a ratificar, una vez más, que Córdoba es la gran olvidada y la gran perjudicada por el PP y por Mariano Rajoy porque en nuestra provincia no se anuncia ni una sola actuación", denunció la diputada socialista. Serrano, que criticó que las actuaciones señaladas por el Gobierno en su respuesta no concretan fechas o plazos, afirmó que "no se puede obviar la alta siniestralidad que hay en muchos puntos de la carretera a su paso por la provincia de Córdoba".