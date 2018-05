El PP quiere saber la responsabilidad de Ruiz en las oposiciones a bombero

¿cómo están delimitadas las funciones del presidente y la vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios? ¿Cuántas reuniones ha mantenido con el colectivo de bomberos interinos en relación con el concurso oposición? ¿Considera adecuadas la duración y las condiciones en que los aspirantes tuvieron que realizar el ejercicio de las correspondientes pruebas físicas? Éstas son sólo tres de las 21 preguntas que el grupo del PP en la Diputación de Córdoba ha registrado ya en la Secretaría General y que la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, Dolores Amo, imputada por el presunto amaño de las pruebas de selección de los funcionarios, se ha comprometido a responder en el próximo Pleno.

Las cuestiones se dividirán en tres bloques. El portavoz popular, Andrés Lorite, incidió en que su grupo quiere, entre otras cuestiones, que "se nos esclarezca las causas por las que la institución ha decidido no personarse en las actuaciones judiciales que se siguen por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos". "Lo único que sabemos es que el servicio jurídico de la Diputación está llevando la defensa penal de Amo pero no se le ha encomendado la personación de la institución en la causa". "Posiblemente será incompatible estar defendiendo, por un lado, los intereses personales de Amo, y por otro, los intereses generales de la Diputación", advirtió.

La oposición cuestiona que la institución no se haya personado en el procedimiento judicial

El segundo versa sobre la distribución competencial entre el presidente del Consorcio y de la Diputación, Antonio Ruiz, y la vicepresidenta del órgano, Dolores Amo. A su juicio, "es importante saber qué papel juega el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE cordobés en el seno del Consorcio de Bomberos y especialmente en el transcurso de la prueba selectiva que está en tela de juicio". "Si Antonio Ruiz no ha asumido su papel supondría que está haciendo dejación de funciones", aunque "esperamos que habrá cumplido su responsabilidad como presidente del Consorcio de Bomberos".

El tercer bloque de preguntas, por último, se refiere a cuestiones relacionadas con el desarrollo del proceso selectivo para la provisión de las 54 plazas de bomberos-conductores, y más concretamente sobre si la diputada "conocía lo que estaba pasando o si sabía que hubiera algún tipo de amaño, y si se garantizaron en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad".

"La transparencia es un buen punto para demostrar la decencia", incidió Lorite, quien abundó en que "debe ser una obligación, y en este caso han brillado por su ausencia la transparencia y la claridad". "Como ejemplo", se remitió a la batería de 20 cuestiones formuladas en el Pleno ordinario de abril al propio presidente, y que éste no respondió una a una. Lorite dijo que esa reacción es lo que ha motivado que el PP se persone en la causa penal, "para recabar la misma información que el PSOE nos está negando". En este sentido, reprochó la actitud del resto de grupos de la corporación provincial -IU, Ganemos y Ciudadanos-, que "tendrán que responder de su pasividad, pues no han hecho nada y han dejado a un lado la labor de control, que es su deber como responsables públicos". Respecto a la declaración de Amo, confió en que responda a todas sus cuestiones, independientemente de que todavía no haya declarado ante el juez instructor, que levantó el secreto de sumario el 18 de marzo. El Pleno tendrá lugar el 18 de mayo.