El PP reclama al Ayuntamiento la creación de una escuela de música

El Partido Popular de la localidad de Baena ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento, del PSOE, la creación de una escuela municipal de música, después de reunirse con cientos de padres que reivindican que sus hijos puedan tener una "educación musical de calidad" y en un "centro apto para ello". La edil popular Cristina Piernagorda, explicó que "la demanda en Baena es amplísima", ya que han sido más de 200 las solicitudes que se han presentado en el Consistorio para poder acceder a esta escuela. En la actualidad, en torno a dos centenares de pequeños ya asisten a clases de música en el antiguo centro Amador de los Ríos, si bien este inmueble se encuentra en una situación "deplorable", criticó.

En este sentido, Piernagorda indicó que "las clases son posibles gracias a su único profesor, José Antonio Varo, y al apoyo de los padres, que no paran de buscar soluciones para que la educación musical continúe en Baena". El PP denunció que, a pesar "de las carencias y pésima situación en que se encuentra el centro, el PSOE no ha ejecutado las partidas destinadas en anteriores presupuestos para tal fin y en el borrador de las cuentas de 2018 no hay ni una sola aportación para la música".

Por todo ello, Piernagorda solicitó una escuela municipal de música homologada por la Junta de Andalucía, en la que "se cumplan todas las normas y esté dotada con todos los medios necesarios". No obstante, mientras se autorice la creación de la misma, el partido de la oposición exigió "un adecuado y continuo mantenimiento y limpieza del edificio de Amador de los Ríos y que se dote de medios personales, materiales y recursos económicos necesarios para asegurar la continuidad de la actividad y acabar con la incertidumbre de cientos de padres".

El portavoz del PP en la localidad de la Campiña Este, José María Baena, incidió por su parte en la necesidad de poner en marcha esta escuela municipal de música ya que se trata de una "reivindicación justa y necesaria de cientos de padres". De la misma manera, exigió "el arreglo inmediato del centro Amador de los Ríos".