El PP pide el módulo asistencial sanitario en el casco histórico

El PP de Baena ha denunciado que después de que el Pleno de la Corporación Municipal aprobara por unanimidad hace un año la creación de un módulo asistencial sanitario en el casco histórico, a día de hoy no se ha hecho "absolutamente nada, ha habido dejación de funciones por parte del equipo de gobierno y un desprecio absoluto en poner en marcha esta demanda", según explicó la concejala popular, Cristina Piernagorda. La edil del PP consideró que es fundamental "acercar los servicios sanitarios a la población mayor, dependiente y con patologías crónicas que vive en esta zona del municipio", ya que se trata de un elevado número de vecinos con problemas de accesibilidad al centro de salud.

Piernagorda recordó que después de un año, "no sólo no se ha hecho nada, sino que a fecha de hoy ni en el Ayuntamiento ni en la Delegación de la Salud saben absolutamente nada del tema", como han podido comprobar al realizar un seguimiento del asunto a primeros de este año y del que no han tenido respuesta hasta hace unos días.

En el mismo sentido se manifestó el responsable de Sanidad por el PP en el Senado, Jesús Aguirre, quien recordó que esta moción surgió tras llevarse a cabo un estudio demográfico del que se desprendía que en esta zona del casco histórico de Baena residen 1.820 personas mayores de 60 años, muchas de ellas con dependencias y patologías crónicas. Ante esta situación, Aguirre manifestó que "es primordial la creación de un módulo cero en esta zona de difícil accesibilidad, una orografía compleja y una gran distancia hasta el centro sanitario" y especificó que "este módulo no abriría toda la mañana sino solo unas horas al día y serviría para atender a pacientes de avanzada edad, con patologías crónicas, vacunas, etcétera, convirtiéndose en un punto de ayuda al ambulatorio". El senador popular insistió en que "para poner en marcha el módulo es necesario que haya voluntad política y sanitaria, algo que hasta ahora no se ha producido sino que han aparcado la moción en un cajón", si bien hizo hincapié en que "vamos a llevar el asunto al Parlamento y lucharemos hasta que se consiga".

Aguirre consideró que trata de una "denuncia pública de dejación de funciones en la unidad de cirugía mayor ambulatoria de Baena, la cual lleva sin estar en funcionamiento desde 2009" y advirtió de que no hay previsiones de sustitución de médicos y enfermeros dentro del plan vacacional del municipio para este verano.