El PP insiste en la "parálisis" y en el "sectarismo" del cogobierno

El PP insistió ayer en su crítica a la "parálisis" que sufre la institución provincial y en el "sectarismo" de las políticas que desarrolla el cogobierno PSOE-IU, según expuso ayer el portavoz popular, Andrés Lorite, durante su intervención en el debate sobre el estado de la provincia. Para sostener estas afirmaciones, Lorite tiró de estadística y repitió que, en obra pública, la Diputación "ha pasado a ser la última de Andalucía" en inversión. Así, en carreteras, por ejemplo, se ejecutó en 2016 el 46% de lo presupuestado, y este año un 14%, mientras que en caminos en 2016 la ejecución fue del 18%. Respecto a los planes provinciales, este año se ha ejecutado únicamente el 0,68% de lo previsto, de manera que de 157 obras de este cuatrienio sólo se han adjudicado 18. "La caída de licitación de obra pública es evidente", censuró Lorite, quien argumentó que "la institución funciona gracias a la inercia y a la gran plantilla de personal público".

Respecto a la acusación de "sectarismo", el PP se refirió específicamente a las subvenciones a colectivos sociales. "Han dado 40.000 euros a la Fundación Guadalquivir Futuro", mientras que otros colectivos ya no cuentan con el respaldo de la institución provincial, lamentó. También se quejó de que en la Delegación de Cultura, en manos de IU, el cogobierno "ha cedido a la imposición del concepto de cultura de la izquierda radical". Lorite se refirió a los programas de Cultura Crítica y de Música Preventiva y se preguntó "de qué nos tenemos que prevenir".

El portavoz popular dibujó una situación apocalíptica de la institución provincial, con "múltiples anuncios incumplidos", la "destrucción de la marca Córdoba" y la y un Patrimonio de Turismo que ha "roto" con su origen: "Debía generar sinergias entre la capital y la provincia y está haciendo la guerra por su cuenta", se quejó. También denunció que el cogobierno "se ha cargado dos secciones del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU), alejándolo de los municipios", y "ha suprimido la unidad de seguridad y salud".

"Mientras no sean capaces de construir un proyecto político de calidad para Córdoba y no dispongan de un equipo implicado con la sociedad, no podrán ser el gobierno que merece la provincia de Córdoba", concluyó Lorite, quien censuró incluso el plan de inversiones financieramente sostenibles anunciado ayer por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Según el diputado popular, Ruiz "presume" de generar 32 millones de remanentes en 2016, lo que a su juicio "es malo, pues denota una mala gestión". "He visto presumir demasiado al presidente y debería asumir errores, pues si no lo hace difícilmente podrá mejorar la gestión", le aconsejó al final.