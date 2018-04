El PP denuncia "oscurantismo" en el despido de dos jefas de Epremasa

El viceportavoz del PP en la Diputación de Córdoba, José María Estepa, denunció ayer "el oscurantismo y la falta de transparencia" en el despido de dos trabajadoras de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) con más de 20 años de servicio. Este despido, según argumentó el viceportavoz popular, se llevó a cabo en base a un informe de auditoría que "no existe".

Según la carta de despido de estas trabajadoras, una de ellas jefa de Recaudación y la otra jefa de Planificación, el despido se ha llevado a cabo porque Epremasa ya no tiene la competencia de recaudar los ingresos que genera la empresa de residuos -labor que realiza directamente la Diputación-. "Aunque Epremasa no recauda, sigue elaborando recibos y padrones, y con la eliminación de este puesto de trabajo se desvincula de que esos cobros se realicen de forma correcta y actualizada", dijo. Y añadió que "esto supondrá una merma económica para la institución puesto que no habrá personal encargado de supervisar esta tarea".

Estepa critica el "capricho" de prescindir de las dos trabajadoras

El Grupo del PP, a primeros de marzo, pidió tener acceso al expediente de despido de ambas trabajadoras y al informe de la auditoria interna que basaba ese despido, "y la realidad es que a día de hoy todavía no hemos podido ver ese documento, una muestra clara y rotunda de falta de transparencia del gobierno provincial del PSOE".

"Sin duda, esta forma de gestionar las empresas públicas por parte del PSOE en la Diputación de Córdoba es lamentable y traerá consecuencias y agravios económicos para Epremasa", incidió Estepa. "Por el capricho del equipo de gobierno de prescindir de estas dos trabajadoras con puestos muy valiosos, nos va a costar el dinero de todos", lamentó. Estepa afirmó que la gestión de los recursos humanos por parte del gobierno provincial "deja mucho que desear".