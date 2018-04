El PP denuncia que el cartel de las Cruces de Mayo es copia de uno de Zahínos de 2016

El presidente del PP de El Viso, Pablo José Ramírez, ha pedido explicaciones al alcalde, Juan Díaz (PSOE), tras la presentación del cartel anunciador de la fiesta de las Cruces de Mayo de la localidad de Los Pedroches. "Se trata de un cartel literalmente copiado del que anunció esta misma fiesta en 2016 en Zahínos (Badajoz), y que realizó para el municipio pacense el diseñador multimedia Juan Pardo", ha informado Ramírez.

Díaz, presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, "tiene que dar una explicación a todos los vecinos porque copiar un cartel anunciador de otro municipio desmerece el potencial de nuestra fiesta y flaco favor hace a nuestra promoción turística". "Una actitud totalmente impropia de un representante público, y más aún en una institución como la Mancomunidad que se supone trabaja cada día por potenciar los valores de nuestra Comarca", ha asegurado Ramírez.

El candidato popular a la Alcaldía de El Viso ha lamentado también que no se trata de un "episodio aislado", ya que "ocurrió exactamente lo mismo en el Carnaval de 2017, cuando el cartel anunciador en nuestro municipio fue el mismo que se utilizó en Constantina (Sevilla) en 2014". "Quien tiene que recurrir a imágenes que nada tienen que ver con El Viso deja claro que no cree en su historia, tradición ni en sus vecinos. Con esta actitud, el PSOE de El Viso deja claro que tiene cero visión de futuro", ha criticado.Díaz, por su parte, ha argumentado a el Día que el cartel de la polémica, al que él mismo dio difusión a través de su perfil personal de Facebook, no es el oficial del Ayuntamiento pese a que presenta el logotipo de la administración local.