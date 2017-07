El PP critica que el "atasco" en la Oficina de Contratación retrasa obras

El portavoz adjunto del PP en la Diputación, José María Estepa, lamentó ayer que "el retraso en las convocatorias de programas por el atasco en la Oficina de Contratación ha sido una constante durante estos dos primeros años del cogobierno provincial". Estepa incidió en que "la nefasta gestión de la contratación queda reflejado en ejemplos como el del Ayuntamiento de Torrecampo, en el que las obras de los Planes Provinciales se licitaron en marzo de 2017 y en este momento todavía se están estudiando las ofertas, o en el Ayuntamiento de Espejo, en el que las obras de la piscina municipal han tardado seis meses para contratar, por lo que van a tener que cerrar este equipamiento en agosto".

El diputado popular recordó que en el pasado Pleno "pudimos observar cómo se ha tenido que recurrir a fondos del presupuesto de 2017 para financiar diversos programas de las delegaciones de Empleo, Igualdad, Deportes, o Cultura que no se ejecutaron en 2016". Estepa lamentó que el PSOE "esté en off en cuanto a la asistencia económica a los municipios, ya que presume de no gastar lo que presupuesta, un hecho que es muy grave si tenemos en cuenta que no han gastado cien millones de euros durante los dos ejercicios presupuestarios".