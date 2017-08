El PP ve "ilegal y alarmante" la situación de la empresa que realiza la limpieza viaria

El Partido Popular de Rute ha tachado de "ilegal y alarmante" que la firma Fepamic Servicios Públicos Colectivos se encuentre realizando las labores de limpieza viaria en el municipio "una vez que ha finalizado su contrato y sin haber presentado un nuevo pliego de adjudicación por parte del equipo de gobierno", según denunció la edil Carmen Arcos.

En agosto del año 2013, y por un importe total de 512.000 euros, entró en vigor el contrato de limpieza viaria en cuyo concurso de adjudicación logró situarse en primer lugar la empresa Fepamic por un período de 48 meses improrrogable. El también edil popular Rafael García señaló que el pasado 5 de agosto cumplió el contrato, "pero aún no se ha iniciado el expediente de adjudicación para la licitación del nuevo contrato, lo que pone de manifiesto la dejadez y la falta de gestión municipal existentes".

Para García, "a medida que se acercaban los plazos de extinción del contrato lo lógico hubiera sido iniciar los trámites del expediente necesario". Lamentó, además, que "no es el único contrato que se extingue y no se ha previsto cómo se va a seguir prestando el servicio". Por su parte, Arcos incidió en la "dejadez" y en "no estar pendiente de los plazos" por parte del equipo de gobierno, encabezado por el socialista Antonio Ruiz. "No es legal y los trabajadores están prestando el servicio sin que medie ningún tipo de contratación, por lo que nos encontramos ante una situación alarmante por la propia seguridad de los empleados".