El PP pide al PSOE que apoye los PGE para conseguir la conversión en autovía de la N-432

El portavoz del PP en la Diputación y el senador por Córdoba y alcalde de Cabra, Andrés Lorite y Fernando Priego, respectivamente, pidieron ayer al PSOE que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque de ello dependerá, añadieron, que la N-432 pueda convertirse en autovía. Lorite recordó que en el borrador de esas cuentas aparece una partida específica para tal fin, dotada con tres millones de euros, y que se destinarían a los estudios previos. "Pedimos al resto de formaciones políticas que arrimen el hombro para aprobar unos PGE que son muy importantes para la provincia", solicitó el popular, que se refirió directamente a los diputados y senadores sociales. Lorite adelantó además que en el próximo pleno de la Diputación, que se celebrará mañana, pedirá al presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que vuelva a convocar la mesa de trabajo que se creó en 2016 para coordinar los trabajos desdoblamiento de la N-432, donde también había representación del resto de municipios afectados, esto es, Badajoz, Jaén y Granada.

Por su parte, Fernando Priego valoró que el Gobierno central haya incluido esa partida para la conversión en autovía de la N-432 y manifestó que, en cuanto a las partidas de Fomento, "Córdoba ha salido beneficiada si se compara con años anteriores". Priego recordó que fue el Gobierno de Zapatero "el que metió en el cajón este proyecto por no pasar el trámite de calificación medioambiental" y apuntó que "aquí no cabe olvidarse de los proyectos, sino trabajar duro para sortear esos problemas y si no fuera por eso a día de hoy ya sería una realidad".