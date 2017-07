El PP dice que para el PSOE la Alcaldía era "una ambición personal"

El PP en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ofreció ayer una valoración de los primeros 50 días del equipo de gobierno municipal formado por PSOE, PA y Participa Priego, tras la moción de censura del pasado 8 de mayo. Según el portavoz del PP, Juan Ramón Valdivia, el tripartido no ha cumplido "ni una sola línea" del proyecto que se presentó, lo que demuestra que esta no estaba basada en ningún proyecto para Priego, "sino que simplemente era una ambición personal". Valdivia consideró que los ediles del PA y Participa Priego "están desbordados y son incapaces de abordar los temas". A su juicio, en sólo 50 días, el primer edil de Priego, José Manuel Mármol, "ha dejado claro que le queda muy grande la Alcaldía, ya que sigue actuando como el portavoz de la oposición y no como el alcalde moderado que merecemos todos".

Valdivia aludió a los más de 65 escritos presentado durante estos días por su grupo, de los que no se ha obtenido respuesta, salvo alguno correspondiente al concejal de Participa Priego.

La que fuera alcaldesa y ahora edil del PP, María Luisa Ceballos, por su parte, señaló que tras la moción de censura "pensábamos que había un proyecto político diferente para Priego, basado en una importante modificación presupuestaria". Sin embargo, según Ceballos, "han llevado a cabo los mismos proyectos y han firmado como si fueran el anterior equipo de gobierno". Advirtió de que los concejales del tripartito no conocen los expedientes, por lo que "los vecinos acuden a nosotros para que ver lo que ocurre". Por este motivo, los concejales populares anunciaron que atenderán cada miércoles a los vecinos, cada uno de ellos en las delegaciones que ostentaban antes del 8 de mayo, "para intentar responder sobre expedientes que estaban siendo tramitados y de los que se tienen respuesta", anotó Ceballos.