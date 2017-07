El PP exige a la Junta que dé explicaciones sobre los impagos a los siete grupos rurales

La diputada nacional del PP de Córdoba Isabel Cabezas exigió al delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, que explique "la situación de impago que están sufriendo" los siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia. "El impago de nóminas ha llevado a los GDR cordobeses a recurrir a pólizas bancarias e, incluso, los ayuntamientos de la comarca del Guadiato han tenido que hacer una aportación extra en la cuota siendo el dinero de los vecinos el utilizado para tapar las vergüenzas de la Junta en esta comarca", denunció Cabezas. Esta situación se agrava aún más, añadió la diputada del PP, al confirmar la Junta de Andalucía a los GDR el recorte de gastos de funcionamiento que van a sufrir por valor de entre 60.000 y 70.000 euros. "Esto va a suponer que a comienzos del próximo año haya despidos", aseguró.

Cabezas recordó que el impago de nóminas, la puesta en peligro de los empleos y la parálisis de las ayudas han llevado a los técnicos de los GDR a emitir un manifiesto en el que dejan claro la situación que sufren. Ante esta situación "insostenible", la popular exigió a Zurera "que dé la cara, que comience por acudir a las reuniones de las juntas directivas de los GDR y que trabaje para no seguir dejando tirados a estos grupos de desarrollo tan fundamentales para el mundo rural".

Además, reprochó al ejecutivo andaluz que haya nombrado a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). "Los estatutos de ARA dejan claro que quien no es socio de un GDR no puede presidir la asociación en defensa del desarrollo rural, por lo que es llamativo este nombramiento teniendo en cuenta que en la comarca de Osuna no existe un Grupo de Desarrollo Rural", sentenció.