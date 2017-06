El PP tacha de "sin sentido" que la Junta deje a Montilla sin laboratorio enológico

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla ya aprobó una moción del PP demandando la permanencia del laboratorio Agroalimentario en Montilla, que "fue apoyada por el PSOE pero", a pesar de ello, el alcalde, el socialista Rafael Llamas, "no le alza la voz a su jefa, la señora Díaz", la cual "sigue con la intención de cerrar este laboratorio y el alcalde no le alza la voz ni defiende los intereses de los vecinos, los bodegueros y cooperativistas", defendió ayer López.

Los propios trabajadores del complejo están recogiendo firmas en contra de la medida de la Junta a través de change.org . En esa página web, los empleados destacan que "La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) están proyectando un Decreto para la red de laboratorios agroalimentarios de la Junta de Andalucía y, según la información dada a los representantes sindicales y a los directores de los laboratorios pertenecientes a la red, de los 19 laboratorios actuales van a quedar 12 y entre los siete que cierran o se trasladan está el de Montilla". Los empleados puntualizan que, "si bien en el proyecto de decreto se garantizan los derechos laborales de los trabajadores adscritos a los centros que se cierran o trasladan y, por lo tanto, no está en peligro nuestro puesto de trabajo ya que nos piensan reubicar en puestos cercanos a donde se encuentra el laboratorio, nos oponemos al cierre del laboratorio porque no entendemos que un laboratorio en el que el 95% o más de los análisis que se realizan están basados en el vino , derivados de vino y vinagres, se traslade fuera de la zona de máxima producción vitivinícola del país con el perjuicio para la zona, bodegueros, cooperativas vitivinícolas etcétera, de la denominación de origen Montilla-Moriles". De momento, los trabajadores han recogido 677 firmas de apoyo y esperan conseguir muchísimas más.

Más plazas para el centro de atención temprana de Baena

La secretaria general del Partido Popular andaluz, Dolores López, adelantó ayer en una visita a la almazara Núñez de Prado de Baena, que va a presentar al Parlamento andaluz una solicitud para que la Junta ejecute todo el dinero presupuestado para agricultura, que aumente la partida, que cumpla con la promesa realizada hace dos años de concertar plazas para el Centro de Atención Temprana y trabaje y haga todos los esfuerzos necesarios para mantener el asilo de San Francisco. En este sentido, López insistió en que el abandono de la Junta de Andalucía no es solo con el sector de la agricultura en general y el olivar en particular, sino que llega a otros ámbitos de la sociedad en un gran número de municipios con "promesas incumplidas" desde hace años como son las "no realizadas" en Baena. La secretaria general del PP andaluz, señaló que en breve se llevarán a cabo estas peticiones y confió en que "obtengamos una respuesta positiva, si bien luego habrá que estar pendientes de que se cumplan y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no siga dando la espalda a pilares productivos y esenciales" para el desarrollo de los municipios andaluces. Finalmente, denunció la "situación de abandono absoluto de la Junta del olivar porque no sólo ha recortado presupuesto sino que hay una significativa falta de ejecución para este sector". / S. Núñez