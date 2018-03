El PP designa a Cristina Piernagorda candidata a la Alcaldía

La junta local del PP de Baena y Albendín eligió ayer por unanimidad a Cristina Piernagorda como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones de 2019, tal y como anunció ayer la secretaria general de la formación, Rocío Jiménez. "Con ella, Baena va a llegar al cambio que todos estamos esperando por ser una mujer trabajadora y cercana", dijo.

Piernagorda mostró su agradecimiento y dijo que la designación es "un inmenso honor pero a la vez una gran responsabilidad, un reto difícil que afronto cargada de ilusión porque estoy rodeada de un equipo al que no deja de sumarse gente y que está más unido que nunca en la idea de hacer una política útil ".

Asimismo, la también elegida recientemente nueva presidenta del PP baenense, insistió en queel objetivo es "ganar las elecciones, pero hacerlo con la finalidad no de coger el cargo sino de levantar Baena, hacerla crecer y construir un futuro". Y aseguró que "no tenemos más pretensiones que lponernos al servicio de todos los ciudadanos con trabajo, responsabilidad, cercanía y honradez". Piernagorda defendió que el municipio tiene "un potencial enorme que ahora está parado porque sus gobernantes no saben ni quieren crear el proyecto que necesita".