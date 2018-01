Nopasesdemí lamenta que en el Cercanías prime el interés político

Una comisión de la plataforma #Nopasesdemí ha estado en el Ministerio de Fomento para mantener una reunión con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, al objeto de conocer los avances sobre la implantación del tren de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río. A dicho encuentro asistieron las alcaldesas de Almodóvar del Río y Pedro Abad, María Sierra Luque (IU) y Magdalena Luque (IU), respectivamente; el concejal almodovense Rubén López y los ediles de Hornachuelos Juan Miguel Rojano y Laura Pérez, los cuales sacaron como conclusión que "en las administraciones competentes en esta materia prevalecen los compromisos políticos sobre el interés social de un ferrocarril en la provincia de Córdoba".

El "único compromiso" arrancado por la comisión es que en un plazo de 15 días se enviará a #Nopasesdemí el estudio en el que se ha basado el Consejo de Ministros para aprobar la Obligación de Servicio Público (OSP) del Cercanías de Córdoba, anteriormente conocido como Metrotrén, en perjuicio del corredor provincial que demanda el colectivo.

"Pero, lamentablemente, ha quedado de manifiesto que en los últimos dos años no se ha avanzado nada, ni siquiera en la posibilidad de ampliar las paradas del Media Distancia a todos los municipios de Palma a Villa del Río, tal y como plantearon en un primer encuentro", lamentó la plataforma en un comunicado. Asimismo, Niño confirmó, según #Nopasesdemí, que Fomento no ha recibido ninguna petición formal por parte de la Junta de Andalucía, lo que "confirma que no hay ningún compromiso por parte de ninguna administración competente".

La plataforma denunció que los municipios del Valle del Guadalquivir están "abandonados a su suerte", pues "sufren la falta de voluntad política tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, como se demuestra en los presupuestos previstos para 2018".