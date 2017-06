Noches en la Villa incluye una quincena de actividades hasta el 9 de septiembre

Espejo destacó tanto la "calidad de la programación como el encanto que tendrá disfrutar de la misma en un entorno privilegiado jalonado por tantos siglos de historia. "La cultura nos hace más libres y el conocimiento del pasado también nos va a permitir comprender mejor el presente", dijo el edil, que añadió que el programa constituye una oferta turística de gran calado dirigida no sólo a los pontanenses, sino también a los vecinos de los municipios de la comarca, de la provincia y de la comunidad autónoma, ya que "no hay que olvidar la excelente ubicación geográfica de Puente Genil y sus buenas comunicaciones".

El último bloque versará sobre teatral e incluirá las obras Ars amandi a cargo de Induoteatro (12 de agosto); Oh vino , por parte de La Líquida (26 de agosto); El corazón de Fuente-Álamo , por el grupo de teatro Pontan@s (5,18, 19 y 27 de agosto) y Viriato , a cargo de Verbo Producciones, que se representará el 9 de septiembre en el Teatro Circo.

Cupo de entradas para retirar en persona

Una de los novedades del programa Noches en la Villa de 2017 estará en el procedimiento para formalizar las inscripciones y reservas a la hora de asistir a las diferentes actividades previstas. Tal y como explicó el concejal de Turismo, José Espejo (PSOE), a pesar de que se mantendrá el sistema de reservas on-line, "es cierto que en estos últimos años hemos detectado que hay muchas personas que no pueden acudir a las actividades porque no disponen de estos medios o no cuentan con los conocimientos necesarios para hacer una reserva de manera telemática", de ahí que se establecerá también un pequeño cupo de entradas que pueden obtenerse en la sede de la Oficina de Turismo. "Todos los espectáculos serán gratuitos y en aquellos en los que se prevea una mayor asistencia de públicos contaremos con un desplazamiento en autobús para todos los espectadores", dijo el edil, quien se mostró ilusionado ante la previsible gran acogida a la programación.