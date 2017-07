Nace una asociación para estudiar la represión durante la dictadura

La biblioteca municipal Ricardo Molina ha sido el lugar elegido para la presentación en sociedad de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil, un colectivo que nace con un doble objetivo: por una parte, impulsar el estudio y la difusión de los conocimientos sobre las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, y, por otra, articular medidas que promuevan la reparación moral de sus familiares llevando a cabo acciones complementarias que buscan fomentar la cohesión y la solidaridad en torno a principios, valores y libertades democráticas.

Durante el acto, al que asistieron más de un centenar y medio de personas, la presidenta de la asociación, la historiadora y antropóloga forense Cristina Gómez, explicó que "la historia política de Puente Genil durante la Guerra Civil está bien documentada, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en lo referente a víctimas que no se conocen o no se sabe dónde están". "Según nuestros datos, se calcula que el número de víctimas en el bando sublevado fue de unas 115, mientras que en el republicano puede ser un número indeterminado entre 225 y 3.000", dijo. Así, añadió que "lo primero que queremos hacer es realizar un estudio, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, para posteriormente llevar a cabo proyectos de excavación en aquellos lugares donde se tiene constancia de la existencia de fosas comunes, como bien podría ser el cementerio", afirmó la presidenta del colectivo.

El objetivo último será realizar excavaciones en las fosas comunes que se identifiquen

La Asociación para la Recuperación de la Memoria estará abierta a la participación de todos aquellos que deseen sumarse: "En esta primera fase nos gustaría dar a conocer nuestro proyecto y captar gente interesada en el mismo. No estamos vinculados a partidos políticos, no se va a cobrar ningún tipo de cuota, y únicamente nos mueve a esto nuestra intención de conocer qué fue de las víctimas de aquél conflicto, aunque sabemos que esto no es más que el comienzo de una larga andadura que necesita un largo recorrido", afirmó Gómez.

El colectivo está formado por seis personas ligadas a la arqueología y la antropología, aunque cuenta con el apoyo de otras asociaciones similares repartidas por la provincia y el institucional del Ayuntamiento pontanés.