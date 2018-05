Montilla y Cabra recibirán diez millones para proyectos de desarrollo sostenible

Los ayuntamientos de Montilla y Cabra recibirán cinco millones cada uno de fondos europeos para poner en marcha las llamadas Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), según la resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Puente Genil y Baena, sin embargo, se han quedado fuera de las ayudas, que alcanzaban su tercera convocatoria. Córdoba capital, Priego de Córdoba y Palma del Río ya habían sido seleccionados anteriormente.

En el caso de Montilla, desarrollará el proyecto La ciudad que imaginamos. El alcalde, Rafael Llamas (PSOE), recordó que el Consistorio deberá poner 1,2 millones de fondos propios, por lo que la inversión total será de 6,25 millones hasta 2020, importe similar al de Cabra. "La Unión Europea respalda este proyecto que imaginan los ciudadanos y que es compartido por el equipo de gobierno", reivindicó Llamas, quien recordó que esta estrategia recoge fundamentalmente las aportaciones realizadas por los distintos colectivos y ciudadanos, que comenzaron en marzo de 2015 a presentar sus propuestas.

"Estos fondos darán un impulso importante a todos los proyectos que se realizarán en Montilla y que redundarán en una ciudad más sostenible y mucho más competitiva, ya que hablamos de proyectos relacionados con el empleo, el bienestar social y por tanto de desarrollo económico para todos los ciudadanos", añadió el alcalde.

En el mismo sentido se expresó la primera teniente de alcalde, Concepción Espejo (IU), quien incidió en que "los municipios estamos muy limitados a la hora de hacer inversiones y poner en marcha proyectos de envergadura y esta estrategia va a ser un alivio que va a suponer un impulso para iniciativas que no se podían abordar por problemas de financiación".

A la tercera fue la vencida, también, para el Ayuntamiento de Cabra. El proyecto +Ciudad, que contará con más de cinco millones de euros de presupuesto, se sustenta sobre cuatro grandes líneas de actuación como son el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, la creación de una economía baja en carbono, la concienciación medioambiental y eficiencia de los recursos, y la promoción de la inclusión social para la erradicación de la pobreza. El regidor egabrense, Fernando Priego (PP), mostró su satisfacción por esta noticia, que abre la puerta a generar "oportunidades para las personas más necesidades" y a la vez "facilitar las condiciones de una ciudad que pueda seguir creciendo de manera sostenible". Pese a que aún no hay actuaciones definidas, "ahora toca establecer los proyectos concretos" que se desarrollarán tras "una fase de participación abierta" de colectivos y agentes sociales. En todo momento el Consistorio pretende "sumar a este trabajo ilusionante" de seguir "construyendo ciudad con la voz de todos".

En Puente Genil y Baena los ánimos fueron muy diferentes. Caminando hacia una ciudad integradora, sostenible e inteligente es el título del proyecto rechazado en Baena, mientras que Puente Genil pretendía ejecutar Una ciudad más compacta, sostenible, innovadora, atractiva e integradora.

El alcalde pontanés, Esteban Morales (PSOE), calificó de "gran desilusión" la decisión del Ministerio. "Aunque hemos trabajado bien en la definición de nuestros proyectos, y pese a que en esta última convocatoria se incidía en cuestiones que formaban parte de nuestra estrategia, finalmente no hemos superado el corte definitivo, algo que nos hace ahondar en la opinión de la injusticia que supone la concurrencia competitiva, puesto que hay proyectos que se premian y otros que no reciben absolutamente nada", cuestionó el regidor. Morales lamentó que la distribución llevada a cabo por el Gobierno central no ha sido equitativa y criticó la desigualdad de los fondos recibidos entre los territorios, "ya que mientras Málaga va a recibir 50 millones, Córdoba únicamente va a percibir diez".

Para el alcalde, lo que se ha vivido en estos meses "ha sido fruto de decisiones técnicas, pero también políticas, ya que de esta forma ya no podremos aspirar a ningún tipo de financiación hasta el próximo marco europeo, y además, se nos priva de unas cantidades que eran importantísimas para articular proyectos de futuro para el desarrollo de nuestra ciudad".

El regidor baenense, Jesús Rojano (PSOE), también mostró su "decepción". "A pesar de haber bajado de 20.000 habitantes y las dificultades que teníamos para que se nos concediese, Baena ha trabajado muy bien su estrategia de desarrollo urbano a medio y largo plazo", defendió. Y recordó que se presentaban "proyectos de obligada ejecución" en cuanto a inclusión social, smart city y economía baja en carbono, los parámetros que más se valoraban. De igual forma, reivindicó que Baena y Puente Genil "son los dos municipios de la provincia que más precisan esa inclusión". No obstante, defendió que "el trabajo desarrollado no va a quedar en vano".

Recordó que el proyecto Edusi se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos "y por tanto seguiremos trabajando en desarrollar y llevar a cabo estos proyectos buscando fondos de otras administraciones". Eso sí, confió en "ser beneficiario de los Feder de economía baja en carbono, unas ayudas para las que el Ayuntamiento de Baena también solicitó cinco millones de euros con el Plan de Movilidad". Por todo ello, dijo que el Consistorio seguirá trabajando en mejorar la inclusión social a través de una nueva red europea del programa Urbact para la que ha sido seleccionado, mientras que para cubrir la parte de patrimonio se hará "un esfuerzo mayor" con las convocatorias del 1,5% Cultural y los fondos Lidera.