Minas de Estaño pedirá a la Junta el permiso de explotación

La empresa Minas de Estaño de España va a solicitar a la Junta el permiso para el desarrollo de la explotación de este mineral en las fincas de Los Morros, La Oropesa y La Grana Oriental, según ha dado a conocer la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado (PSOE). Sobre la situación del proyecto, la alcaldesa indicó que "no está parado, de hecho el mes pasado realizaron nuevos sondeos y he mantenido conversaciones con el gerente de la empresa, quien me dio a conocer que van a solicitar el permiso de explotación a la Junta de Andalucía". "Es un permiso que tarda en concederse, pero intentaremos agilizar los plazos por parte de las administraciones y que se pueda iniciar así la actividad", dijo la regidora, quien volvió a incidir en la magnitud de este proyecto, "que no solo cambiaría mucho la situación de Fuente Obejuna, sino también de la comarca", señaló.

A mediados de 2010 saltaba la noticia del descubrimiento de minas de estaño, considerándose que la zona de mineralización tenía 1,5 kilómetros, identificándose durante las primeras catas hasta un total de 12 yacimientos en la finca de La Grana. La empresa con sede en Sevilla y en el Reino Unido, Minas de Estaño de España, está siendo la encargada de realizar las catas, así como de adquirir los terrenos necesarios para su posterior explotación.