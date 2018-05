Medio Ambiente inspeccionará las vías pecuarias de nueve municipios

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado el Plan Sectorial de Inspección Medioambiental en materia de vías pecuarias para 2018-2019, con el fin de proteger el dominio público y garantizar el mantenimiento de toda la superficie que conforma la red andaluza de estos caminos tradicionales. Esta iniciativa "reforzará toda la labor de la Junta en esta materia, ya que permitirá la planificación de intervenciones en estos caminos tradicionales, discriminará el grado en el que hay que intervenir y establecerá mecanismos de cooperación y coordinación entre los distintos organismos ambientales involucrados".

Esta actuación se desarrollará en todo el territorio de la comunidad autónoma andaluza y podrá afectar todas las vías pecuarias deslindadas con procedimiento administrativo firme que transcurran por parques naturales, por los primeros 500 metros de la zona de influencia del litoral andaluz y que estén incluidas en el Programa de Puertas Verdes. En concreto, el plan de inspección se realizará en un total de 299, de las cuales 22 se sitúan en Córdoba. Otras 19 están Almería, 64 en Cádiz, 63 en Granada, 32 en Huelva, 61 en Jaén, cinco en Málaga y 33 en Sevilla.

Esta iniciativa, publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), contempla inspecciones rutinarias o programadas que tienen como objetivo comprobar el estado de transitabilidad de los distintos recorridos, y otras no programadas, que se realizan tras una denuncia o tras detectarse una situación de gravedad que conlleve el inicio de una investigación. En esta línea, se consideran hechos graves los que están relacionados con la edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías pecuarias; la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito; la formación de asentamientos urbanísticos no previstos en el planeamiento urbanístico general y parcelaciones ilegales, así como obstaculizar la actividad inspectora de la administración.

En la provincia de Córdoba, las inspecciones se realizarán en nueve municipios: Carcabuey, Cardeña, Córdoba, Hornachuelos, Luque, Montilla, Montoro, Rute y Zuheros. Muchas de ellas se engloban en los parques naturales de las Sierras Subbéticas (coladas de las Palomas, Fuencaliente o Fuente Alta), Hornachuelos (cordeles del Águila o de Las Palmillas y la Cañada Real Soriana) y Cardeña-Montoro (vereda del Piruetanalo de Azuel al Cerezo), y otras se consideran puertas verdes (en Montilla, la vereda de Cañalerma, y en la capital, la de la Alcaldía).

Según este plan, de los más de 24.000 kilómetros que conforman la red andaluza de vías pecuarias, Sevilla es la provincia que cuenta con más longitud de este tipo de itinerarios y con más tramos a restaurar (4.511), seguida de Jaén (3.777), Córdoba (3.665), Cádiz (3.445), Granada (2.622), Huelva (2.100), Málaga (2.144) y Almería (1.845).

La Consejería detalló que a través de este plan se articulará asimismo el trabajo de los agentes de Medio Ambiente, quienes se encargarán de las inspecciones de reconocimiento para comprobar el estado de transitabilidad de los recorridos, interruptores de paso o parcelaciones ilegales. La Junta valoró que la adecuación y reutilización de las vías pecuarias permiten aprovecharlas tanto para su tradicional función ganadera como para usos turísticos y medioambientales. Además de presentar una gran potencialidad para la conservación de los espacios protegidos como corredores ecológicos y de conexión entre los distintos enclaves naturales, estas rutas sirven también para fomentar el desarrollo económico y social en el ámbito rural.