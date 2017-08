Lorite acusa al cogobierno de "irse de vacaciones sin hacer las tareas"

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, aseguró ayer que el Gobierno de la institución provincial "se ha ido de vacaciones sin hacer las tareas, tal y como lo pone de manifiesto los datos que se desprenden de la ejecución presupuestaria en lo que va de año". En este sentido, Lorite indicó que "en reiteradas ocasiones hemos denunciado que estamos ante un gobierno ausente que está permanentemente de vacaciones, un hecho que se constata si tenemos en cuenta que en 2016 sólo fue capaz de gastar la mitad del presupuesto destinado a las subvenciones excepcionales a los Ayuntamientos de la provincia y en los más de 6 meses que llevamos de 2017 sólo la tercera parte".

El portavoz popular criticó "la parálisis del cogobierno del PSOE e IU" teniendo en cuenta las necesidades de los ayuntamientos y denunció el "sectarismo político" del presidente de la institución provincial, el socialista Antonio Ruiz, ya que de las nueve subvenciones excepcionales que se han otorgado en 2017 a ayuntamientos de la provincia, ocho son del PSOE y uno de Izquierda Unida.

"Cultura y Deportes prácticamente no se han estrenado en lo que va de año", replica

Andrés Lorite indicó que el cogobierno provincial del PSOE e IU "no ha trabajado ni en el 2016 ni en los siete meses que llevamos de este año, como lo demuestra la falta de ejecución de los planes provinciales del cuatrienio 2016-2019". "Los planes provinciales constituyen la mayor herramienta de la Diputación para la generación de empleo, por lo que lamentamos que de las 156 actuaciones previstas durante este cuatrienio en los municipios de la provincia sólo se han adjudicado 25".

El portavoz popular señaló que si el cogobierno provincial del PSOE e IU "continúa con este ritmo, las obras de los planes provinciales de este cuatrienio acabarían en el 2028". Lorite se refirió, por ejemplo, a la "nula ejecución presupuestaria" en cuanto a expropiaciones para obras en carreteras o depuradoras de aguas residuales. Y puntualizó que "la nula ejecución presupuestaria es una constante también en lo que se refiere a políticas sociales, ya que a día de hoy se ha ejecutado un 0% en las transferencias del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) para los servicios sociales comunitarios, para el programa de mejora de atención a las personas, para el programa de ayudas económicas a familias o para la prestación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria".

Del mismo modo, añadió Lorite, "nos encontramos una ejecución del 0% en programas para subvenciones de ayuntamientos en materia de Igualdad y la Delegación de Empleo sólo ha ejecutado un 5% y no ha ejecutado nada en las becas del programa Elmer, el Observatorio de Empleo o, entre otros, el programa simulador de empresas".

El portavoz popular también lamentó que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico sólo ha ejecutado el 18% y el Patronato provincial de Turismo, el 29%. "Cultura y Deportes prácticamente también no se han estrenado en lo que va de año", dijo. Lorite incidió en que "estamos ante un cogobierno que se caracteriza por la parálisis y el sectarismo político en la gestión, por no tener proyecto ni futuro". "La provincia de Córdoba no se merece este Gobierno", concluyó.