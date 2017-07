La Junta insiste en que habrá centro sanitario sin aclarar su financiación

"Para 2018 no se ha llevado a cabo el debate que recoja el presupuesto". Es la explicación que ha ofrecido la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Parlamento andaluz acerca del futuro centro sanitario de Lucena, en respuesta a la pregunta planteada por la parlamentaria andaluza del PP María de la O Redondo en la comisión de Salud acerca de si la Junta contempla alguna cuantía para llevar a cabo el proyecto, que acumula casi diez años de retraso. La consejera de Salud, sin embargo, no pudo ofrecer ningún dato al respecto y se escudó en que el debate de los presupuestos autonómicos no se ha iniciado.

Ante esta respuesta y, en el segundo turno de palabra, la parlamentaria del PP y también edil en el Ayuntamiento de Lucena, aseguró que "el debate no habrá sido, pero sus decisiones tienen que ser claras". Así, recordó que el anterior consejero de Salud Aquilino Alonso "dijo que -el centro sanitario- sería realidad en esta legislatura y tiene que serlo este año", ya que en 2019 se celebrarán las elecciones autonómicas. "No es por ser desconfiada, pero la Junta tiene un esquema para conseguir que se alarguen las promesas que se hacen o para su paralización definitiva", anotó la dirigente del PP, quien incidió en que desde el Ejecutivo andaluz "se anuncia y se quita -el proyecto-, se anuncian nuevas modificaciones, se presenta uno nuevo, pero después el último paso no se ejecuta". Redondo también recordó que el Ayuntamiento de Lucena ha invertido ya un millón de euros en el acondicionamiento de los terrenos donde se alzará el futuro centro" -lo único que hay es un helipuerto- e insistió en que desde Lucena "estamos cansados de ser pacientes".

Ante esta intervención, Álvarez leyó la respuesta preparada para tal efecto, así aseguró que el departamento que dirige "mantiene el compromiso de incorporar el centro sanitario" en Lucena. Se tratará de una espacio que, anotó, "dará respuesta a una población de 48.000 habitantes y la asistencia será integral, basada en la alta resolución, la mejora de la accesibilidad a los dispositivos diagnósticos y terapéuticos y la continuidad asistencial".

En su intervención, la consejera recordó que en la reunión mantenida en abril entre la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, la Gerencia del Área Sanitaria del Sur de Córdoba, el alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), y los miembros de la Plataforma Lucena por sus necesidades, así como representantes de varios grupos políticos, "se acordó presentar el plan funcional del centro". Añadió que la propia plataforma "manifestó que se cumplía así con el compromiso y con las necesidades asistenciales presentes y futuras reclamadas y demandadas por este colectivo". Álvarez indicó también que la Consejería de Salud ha trasladado al Ayuntamiento el borrador de dicho plan, que "será definitivo una vez se consignen las partidas presupuestarias necesarias para su construcción". No se olvidó de anotar que "la Junta ya ha aceptado la titularidad de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento para la construcción del centro" y anotó que se trata de 40.749 metros cuadrados ubicados en la Dehesa de la Villa, en los que ya se ha construido un helipuerto que se suma a los otros once ubicados en la provincia de Córdoba.

El futuro centro sanitario de Lucena contará con 21 consultas y una veintena de habitaciones, además de nueve áreas de atención, desde consultas externas, hasta urgencias, pasando por un área de atención al ciudadano. Fue en julio del pasado año cuando el consejo de gobierno de la Junta aprobó asumir la titularidad de estos terrenos, a pesar de que el Ejecutivo autonómico prometió que la infraestructura estaría concluida en 2008. En cuanto a la inversión, los mismos tuvieron un coste de 685.972 euros, cantidad a la que posteriormente se añadieron 100.000 euros más debido a la denuncia por parte de los dos propietarios de las fincas rústicas expropiadas y tras considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nulo de pleno derecho el proceso y fijar la citada indemnización. Igualmente, las arcas municipales desembolsaron posteriormente en torno a medio millón de euros para realizar las obras de mejora en los accesos de dicha zona.