IU se movilizará si el Parlamento no apoya la vía férrea Córdoba-Almorchón

Izquierda Unida no descarta emprender movilizaciones en el caso de que el Parlamento de Andalucía no apruebe la Proposición no de Ley que ha presentado para la puesta en funcionamiento de la línea férrea Córdoba-Almorchón. El coordinador de IU en Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Cabrera, anunció que las protestas se realizarían a principios de mayo. "Ya tenemos bastantes razones para salir a la calle y reivindicar la puesta en funcionamiento de esta línea; vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar".

Así, destacó la importancia de la puesta en funcionamiento de este servicio ya que daría salida por ferrocarril a las mercancías por el norte de la provincia de Córdoba y, en ese sentido, también destacó la apuesta por la apertura de un ramal hacia Los Pedroches "para que COVAP pudiera extender sus productos, al igual que el Ministerio de Defensa con el euroejército en la base de Cerro Muriano".