IU acampa ante el Consistorio hasta que se audite el polígono lechero

Iu inició ayer una acampada delante del Ayuntamiento de Belmez, con carácter indefinido, y con el objetivo de que se lleve a cabo una auditoría de las obras del Polígono Tecnológico Lechero; una actuación en la que se invirtieron cerca de cuatro millones de euros. La portavoz de IU en el Consistorio, Aurora Rubio, es la que ha iniciado esta nueva protesta y recordó que la de este recinto es "una obra que está inacabada", al tiempo que señaló que la oposición reclama desde hace dos años y medio al primer edil belmezano, José Porras (PSOE), que "haga todas las gestiones oportunas para que la financiación y la inversión de 3,9 millones de euros se justifique en su totalidad". En esa línea, Rubio incidió en que el alcalde "recibió en noviembre del año pasado una liquidación que no firma porque sabe que no la puede firmar porque hay serias irregularidades en la ejecución de esta obra" y subrayó que Porras "sin ninguna justificación, el 5 de febrero de 2015, votó en contra de una auditoría, que meses más tarde, al llegar al gobierno, paralizó". A su juicio, esta actuación es "un síntoma de ocultarle al pueblo y a la oposición que tiene derecho a saber cómo y de qué manera se invierte y se destina el dinero público".

La exalcaldesa, que estuvo acompañada por representantes de la dirección provincial de IU, además de dirigentes de la formación de Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Espiel y Los Blázquez, recalcó que no van a abandonar la protesta hasta conseguir por escrito que se va a realizar la auditoría del polígono. "No vamos a cesar, la protesta es de carácter indefinido", incidió, al tiempo que consideró que "la solución está en manos del alcalde, que es quien tiene que explicar lo que pasa allí". Eso sí, Rubio advirtió de que no levantará la acampada hasta tener "el documento de Secretaría o Intervención, que diga que se va a iniciar la auditoría y se va realizar con una empresa independiente". La portavoz de IU señaló también que "en caso de no ser así, tomaremos otras medidas, primero por la vía administrativa, y finalmente, si no hay más remedio tendremos que acudir a la vía judicial".

Ante la protesta iniciada por IU, el alcalde de Belmez aseguró que el equipo de gobierno "trabaja desde hace tiempo, para depurar responsabilidades". Para Porras, las explicaciones "habría que pedírselas a la anterior alcaldesa -Aurora Rubio- ya que la obra se ejecuta y se paga durante su mandato, entre los años 2007-2009, mediante certificaciones de obra". El primer edil subrayó que "las actas de recepción, tanto de la primera fase como de la segunda, firmadas por la anterior alcaldesa, en febrero y diciembre de 2009 no recogen ninguna incidencia". "Desde 2009 que se recepcionan las actuaciones hasta junio de 2015 que dejó la Alcaldía tuvo tiempo de sobra de darse cuenta que la engañaron, según ella, y de solicitar la tan demandada auditoria", incidió. No obstante, como ya ha indicado Porras y después de elaborar un extenso informe está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades; este informe se encuentra en manos de los servicios jurídicos de la Diputación.