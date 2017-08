IU y CCOO se unen para reclamar un plan que revitalice el Alto Guadiato

El coordinador de Izquierda Unida en el Guadiato, Pedro Cabrera, y el responsable regional del sector de la Minería de CCOO, Carlos Núñez, criticaron ayer la decisión de que el centro de residuos radiactivos de El Cabril, situado en la vecina localidad de Hornachuelos, acoja desechos de la central burgalesa de Santa María de Garoña, en proceso de desmontaje. Asimismo, solicitaron que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central pongan en la zona un plan de dinamización económica e industrialización que ayude a resolver el problema de desempleo que afecta a la comarca del Alto Guadiato, "la más pobre de Europa" según los convocantes.

Cabrera señaló que esta declaración conjunta es una muestra más "de los intereses de nuestra formación política y de CCOO respecto a los problemas de la zona", sobre todo de dos asuntos "candentes" como son los Miner y los residuos radioactivos del cementerio nuclear de El Cabril. "Nos ha llegado que los restos de la central de Garoña que van a desmantelar van a venir aquí, alrededor de 4.000 toneladas de residuos según plantea el Gobierno central", explicaron, a lo que añadieron que "no es solo eso sino que por esta directriz el resto de centrales nucleares que hay en España suponemos que vendrán también a El Cabril", que es el único centro de residuos, en su caso de media y baja actividad, que existe por ahora en España y que linda con varios municipios guadiateños.

El coordinador comarcal de IU indicó que "es una buena noticia para nosotros en el sentido de que desmantelan todas las centrales nucleares ya que apostamos por otro tipo de energía, pero es una malísima noticia que estos residuos que no producimos vengan a albergarse aquí a un cementerio que nos impusieron a la fuerza y al que estamos expuestos". Añadió que "estamos ante una nueva ampliación de este cementerio nuclear, ya que se han colmatado las 30 celdas existentes". También explicó que lo que ellos creen es que "lo que se lanzó como idea de crear un cementerio de residuos de alta radioactividad en Villar de Cañas, y el sondeo para poderlo instalar en Los Pedroches, concretamente en Belalcázar, fue una pantomima por parte del Estado para desviar la atención de lo que se va a meter en El Cabril". Cabrera cree que el Gobierno central quiere hacer "un gran cementerio natural nuclear". "Llevamos pensando desde hace años, y las políticas que se están siguiendo nos lo confirman, que nuestra zona va a ser un gran cementerio natural nuclear, y que esto obedece a un plan estratégico del Estado para acabar con esta comarca por el problema de Estado que supone este cementerio, un plan que está dando sus frutos, en cuanto a la estrategia de despoblamiento de nuestra comarca". A su juicio, "parece que ha llegado el momento de que estas empresas estatales, como Enresa, campen a sus anchas a sabiendas de que la población está debilitada, que es en el fondo de lo que se están encargando estas políticas que son contrarias al resto de Europa con referencia a los cementerios nucleares, donde se aboga por una recuperación económica de la zona afectada".

Carlos Núñez incidió por su parte en que tanto la Junta como el Gobierno central deben actuar ya en el Guadiato, "una vez que vemos la situación de la cuenca minera y los factores estructurales que condicionan la economía de la zona". Dijo que "podemos ver que estamos en una situación muy desfavorable en relación a otras zonas, estamos sufriendo una fuerte pérdida de población y nadie mira hacia aquí". Según Núñez, hay que hacer un análisis del impacto socioeconómico una vez que se termina con el monocultivo del carbón, teniendo en cuenta la creación de empleo. "Y no nos vale el tema de los ingresos medios de la zona, ya que estamos hablando de que aquí hay un número grande de prejubilados, tanto de la minería como de la central térmica, pero esto no quiere decir que haya riqueza, sino todo lo contrario, hay mucha miseria, ya que hay una tasa de desempleo superior al 40%, los jóvenes no tienen dónde ir".

El responsable regional del sector de la Minería de CCOO pidió que las dos administraciones activen en el Guadiato un plan de empleo. "Es de obligado cumplimiento que empecemos a actuar ya", resaltó. "Pedimos que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía pongan en marcha planes y ayudas dirigidas a la creación de empleo, pero que sean ellos, pues estas administraciones deben implantar otro tipo de industria en nuestra zona, realizar un estudio que permita ver el potencial económico en otras materias, que lo hay, y una de las posibilidades sería la industria agroindustrial, agroalimentario o sanitaria". En este último campo, recordó Núñez, la residencia de gravemente afectados podría acoger un programa de rehabilitación cognitiva, "que podría seguir una línea similar a la que se siguió en Toledo con el tema de la inmovilidad, u otros sectores de los que adolece Andalucía y que nos permitirían ser pioneros". Recalcó no obstante que "el poco tejido industrial que existe hay que apoyarlo, con apoyo efectivo al tema del emprendimiento".