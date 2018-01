La suerte deja en Fuente Palmera un pellizco del segundo premio del Niño

Ana María Gamero era al mediodía de ayer una mujer feliz. Su teléfono no dejaba de sonar después de que en la retransmisión del Sorteo de la Lotería de El Niño se informara de que el número agraciado con el segundo premio, el 18.442, había sido vendido, entre otras casi 50 localidades de todo el país, "en Fuente de Palmera". Quien informaba en el salón de Ávila donde se celebró el sorteo de las localidades agraciadas provocó sin proponérselo -con anecdótica errata a la hora de pronunciar el nombre del municipio colono y todo- que Ana María sintiera como suyo el premio, un premio que al final tan sólo fue un pequeño pellizco de 75.000 euros. A la serie del segundo premio le correspondían 750.000 euros, por lo que en el local de loterías que regenta la joven -que es lo que se llama un receptor mixto, que es además papelería y lugar en el que se vende prensa- tan sólo se despachó un décimo del 18.442, vendido a través de máquina a una vecina de El Villar, maestra del Colegio Purísima Concepción. No obstante, no es lo que ella pensó en un primer momento a tenor "del follón que se ha montado en el pueblo".

Ese follón fue aún mayor cuando en el local empezó a recibir la visita y las llamadas de los medios de comunicación provinciales dado que en ningún otro lugar de la provincia de Córdoba se ha vendido ningún premio del Sorteo del Niño 2018. "Es el primer premio cuantioso navideño que hemos dado, pero no es el único premio importante dado que llevamos vendiendo ilusiones 50 años ya", relata. Prueba de ello son los diplomas que cuelgan de las paredes de Loterías Gamero, un negocio familiar "que abrió mi padre, luego lo llevó mi hermana y ahora lo llevo yo", cuenta. Esos diplomas que reflejan que la suerte tiene querencia por Loterías Gamero, diplomas expedidos por Loterías y Apuestas del Estado, hablan de que en su local se vendió el primer premio de la Lotería Nacional correspondiente al 6 de agosto de 2017; también de que repartió 779.423 euros correspondientes a la Bonoloto del 12 de noviembre de 2003; 374.083 euros del Euromillones del 8 de mayo de 2009; y 99.345 euros del Euromillones del 17 de agosto de 2012.

Además de en Fuente Palmera, El número ha sido consignado en Paredes (Asturias), Villasana de Mena (Burgos), La Palmas de Gran Canaria, Benijófar (Alicante), Eibar (Guipúzcoa), Cádiar (Granada), O Porriño (Pontevedra) y San Andreu de la Barca (Barcelona). También ha sido vendido en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Ferrol (Coruña), Las Américas-Adeje (Tenerife), Vitoria, Carboneras (Almería), Cabañaquinta (Asturias), Carborana (Asturias), Badajoz, Puebla de Obando (Badajoz), Vic (Barcelona), Montcada i Reixac (Barcelona), Burgos, Cádiz, San Fernando (Cádiz), Ciudad Real, Anoeta (Guipúzcoa), Niebla (Huelva), Martos (Jaén), Puerto del Carmen (Las Palmas) y en las localidades lucenses de Guitiriz, Burela y Vilalba. Ha recaído asimismo en Madrid capital y en las localidades madrileñas de Lozoyuela (Madrid), Coslada, y Alcalá de Henares, así como en Alameda (Málaga), San Pedro del Pinatar (Murcia), Beniaján (Murcia), Cordovilla (Navarra), Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos (Tenerife); Fañabe (Tenerife), Carlet (Valencia) y Magallón (Zaragoza).

Cada cordobés se ha gastado una media de 14,9 euros en El Niño 2018, según datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de una cantidad algo superior a la del año pasado, cuando se destinaron a este juego de azar 12 euros.