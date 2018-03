Francisca Daza, nueva directora de la Escuela Politécnica Superior

Francisca Daza se ha convertido en la nueva directiva de la Escuela Politécnica Superior de Belmez tras ser elegida en las elecciones celebradas en el centro. La de Daza fue la única candidatura que se presentó y tuvo el 100% de los votos.

Daza sucede en el puesto a José María Fernández y se convierte en la primera mujer que dirige el centro en sus casi 100 años de historia. Docente e investigadora, Francisca Daza lleva 26 años trabajando en el centro y durante los últimos cuatro años ha desempeñado también labores de gestión ocupando el cargo de la Secretaría del centro.

"Me siento orgullosa de pertenecer al centro, al que considero mi escuela, a la que he unido mi vida, mi docencia, mi investigación y por la que siento un gran cariño. En todo momento he mantenido un sentido de pertenencia e identidad con la el centro", indicó Daza tras convertirse en la directora de la Politécnica.