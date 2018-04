Fomento sí respalda otros Cercanías en áreas de menos de 500.000 habitantes

El rechazo del Ministerio de Fomento a la línea de Cercanías del Valle del Guadalquivir al entender que daría servicio a una "baja población" -en concreto, 365.000 ciudadanos- contrasta con el respaldo que sí presta a otras líneas similares que tampoco superan la barrera de los 500.000 habitantes, que es el tope que el Gobierno considera aceptable para que el servicio sea económicamente rentable. Según consta en el informe para la revisión de los servicios ferroviarios declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) realizado por la consultora Ineco para Fomento, en el caso de Santander el área metropolitana es de 315.000 vecinos, menos aún que la de Córdoba, o en San Sebastián, de 430.000 personas. Llama especialmente la atención la inversión de 530 millones de euros hasta 2020 para mejorar la red de Cercanías en Cantabria anunciada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que precisamente fue alcalde de Santander hasta ocupar la cartera ministerial en noviembre de 2016.

Como ayer adelantó el Día, el informe de Fomento concluye que en el Valle del Guadalquivir estos servicios "no se consideran los más apropiados para atender las demandas de movilidad generadas", pues el corredor necesitaría de 135.000 habitantes más para que fuera mínimamente rentable. Además, el predominio del sector agrícola, seguido de las industrias agroalimentarias, "tampoco incide en la generación de una demanda de viajes a atender por modos ferroviarios". "En estas condiciones de baja población atendida, parte de la misma en asentamientos de bajo índice de concentración, los servicios de Cercanías no se consideran los más apropiados para atender las demandas de movilidad generadas. Más aún si se tiene en cuenta que actualmente varias de las estaciones existentes no presentan las condiciones mínimas para atender los servicios", zanja Ineco.

Como "requisitos generales" para el establecimiento de una red de Cercanías, una nueva línea o una estación, en virtud de la experiencia obtenida de distintos estudios, Ineco considera "razonable" que se den los siguientes supuestos: localización de la red en un área metropolitana o aglomeración urbana con una población atendida "importante", "en principio por encima de los 500.000 habitantes"; que la población en el radio máximo de un kilómetro en torno a las estaciones sea de 100.000 viajeros, "aunque otros factores de generación y atracción de viajes, como los empleos o las superficies comerciales y terciarias, también tendrán que tenerse en cuenta"; que la demanda sea superior a los 20.000 viajeros diarios, y que por cada estación pasen entre 3.000 y 5.000 usuarios al día. La aplicación de estos criterios lleva a Fomento, por tanto, a descartar el servicio entre Palma del Río y Villa del Río.

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río, que en los últimos años se ha mostrado muy beligerante con Fomento para que ponga en marcha la red, incidió ayer en que por debajo de los umbrales teóricos "se sitúan núcleos de Cercanías como Santander, San Sebastián o Zaragoza". En base al informe de OSP de Fomento, la alcalde carbulense, Sierra Luque (IU), consideró "ridículos" los niveles de aprovechamiento de éstas, que se sitúan en el 10,8% en el caso de Santander y en el 7,6% en Zaragoza, con un número medio de viajeros en cada una de las circulaciones de 51 y 23 pasajeros, respectivamente. "Estos datos han sido obviados y aun así se mantienen estos Cercanías", comparó la regidora.

En el caso contrario se situaría San Sebastián, que estando por debajo del límite de habitantes atendidos es uno de los núcleos de Cercanías con mayor nivel de aprovechamiento (28,8%) y más viajeros por circulación (239). "Se trata de un caso que podría asemejarse al Cercanías del Valle del Guadalquivir por la propia fisonomía del terreno, por ser concebido con un espíritu provincial, recorriendo todos los municipios hacia un extremo y otro de la capital y por longitud de trayecto y número de habitantes atendidos por la misma", argumentó el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

Como alternativa al Cercanías, el informe del Fomento respalda el Metrotrén de Córdoba capital, que supone reducir la red de 110 kilómetros a los 23 que separan Alcolea y Villarrubia. Al respecto, la Plataforma Metrotrén ¡ya! reiteró ayer la necesidad de que "el Metrotrén llegue a Almodóvar del Río, pues daría servicio sin requerir de más medios ni afectar a las frecuencias requeridas para el Campus de Rabanales", y propone "como alternativa" que el Media Distancia Jaén-Córdoba-Sevilla tenga "al menos una parada más en la provincia de Córdoba, pudiendo ser en Montoro o en El Carpio". Estas alternativas formuladas "no suponen que descartemos el Cercanías Palma del Río-Villa del Río pues, a pesar de lo expuesto por dicho informe, pensamos que se puede ir implementando progresivamente con soluciones imaginativas que no supongan un gran coste de explotación", aclaró la plataforma. Por último, aseveró que "el tren de Cercanías o de Media Distancia no se puede ni debe medir sólo en función de su rentabilidad económica, sino también por su rentabilidad social".