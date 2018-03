Fernando Priego repetirá como candidato a la Alcaldía

La junta local del PP de Cabra, en sesión extraordinaria, nombró ayer para las elecciones municipales de 2019 al presidente de la formación, senador y alcalde del municipio, Fernando Priego. Ésta será la tercera ocasión en la que Priego estará al frente de la lista popular tras dos victorias consecutivas que han mantenido al partido al frente de la Alcaldía, entre 2011 y 2015 en coalición con el PA, y desde hace casi tres años en solitario en una mayoría absoluta de dos tercios del plenario.

"Me he atrevido a decir que sí porque siento el cariño y el respaldo de nuestros vecinos; si no, estaría trabajando por Cabra en otro sitio", confesó el líder popular, que dijo sentirse ilusionado por "lo mucho que nos queda por hacer".