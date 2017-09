Feragua destaca los beneficios millonarios de La Breña II y El Arenoso

Siete años después de su puesta en funcionamiento, los embalses La Breña II y el Arenoso "ya han tapado muchas bocas", aseguró ayer el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda. El líder de los regantes andaluces se refiere a "esos conservacionistas que dijeron que estas presas no se llenarían nunca, ni cumplirían función alguna, y sólo servirían para llenar los bolsillos de las constructoras". A punto de finalizar de forma razonablemente satisfactoria la última campaña de riego después de cuatro años secos, "los regantes son perfectamente conscientes que esta normalidad no hubiera sido en absoluto posible sin la puesta en marcha de estos embalses", sostuvo. En concreto, Feragua valora en más de 1.000 millones de euros la actividad económica salvaguardada por La Breña II y el Arenoso en los dos últimos años secos -donde se hubieran dado fuertes restricciones si no hubieran estado operativas Breña II y Arenoso-, mientras que estas presas tuvieron un coste de 300 millones, que los regantes consideran completamente amortizada socialmente. "El tiempo lo pone todo en su sitio, y los datos son la mejor réplica", dijo.

"Previamente a los años secos, ambas ya demostraron su utilidad evitando inundaciones en las fuertes lluvias torrenciales que se produjeron en 2010", recordó. "La puesta en servicio de estos embalses a final de 2009 resultó providencial para almacenar un volumen de agua que no hubiera habido más remedio que verter al Guadalquivir en estos días, lo que hubiera disparado el caudal del río en los fuertes episodios de inundaciones de 2010", sentenció.