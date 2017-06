La Escuela de Música renueva su edificio para complementar al Conservatorio

La edil de Educación, Encarnación Camacho (PSOE), anunció ayer una serie de actuaciones y reformas en la Escuela de Música y Danza, inaugurada en el año 2000, para eliminar las barreras arquitectónicas y favorecer la accesibilidad, con un presupuesto estimado de 20.000 euros, que se desarrollará en los meses de verano.

El objetivo de las mismas es completar el proyecto que la institución está realizando para impartir las enseñanzas de grado elemental en su centro del mismo modo que lo realiza el Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena. La directora del centro, Carmen Galindo, explicó que "la escuela seguirá impartiendo las enseñanzas de iniciación y vamos a solicitar poder impartir oficialmente las enseñanzas básicas", en concreto el primer y segundo ciclo, un total de cuatro años, para alumnos con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años.

Se trata de una modalidad que desde el año 2009 permite la Junta y, en el caso de Lucena, las especialidades que contarían en este centro con esa posibilidad serían guitarra flamenca, guitarra clásica, danza y piano. Galindo subrayó que "es un complemento al Conservatorio Profesional porque ellos tienen todas las especialidades sinfónicas, pero no tienen danza, ni guitarra flamenca y están desbordados en guitarra clásica y piano". Asimismo, detalló que "desde el Conservatorio firmaron un documento en 2014 apoyando el proyecto para decir que están de acuerdo y que no es nada paralelo. No es competencia, sino ese complemento para el excedente de niños que tienen en el Conservatorio".

Igualmente, la directora matizó que "la escuela seguirá siendo escuela para los que no quiera titulación alguna, pero los que sí quieran adaptarse al nuevo método tendrán un horario especial para poder obtener el título homologado". Asimismo, manifestó que, tras diferentes reuniones en Córdoba con los inspectores encargados de las enseñanzas básicas en materia de música y danza, "tenemos toda la documentación a falta de adecuar el horario y las reformas de accesibilidad. Hay que firmar un convenio y se espera que esté para el próximo año".

Las obras consistirán en la eliminación de un escalón existente en la entrada del edificio, así como adecuación de los vestuarios y los aseos. Además, se completa con una mejora energética ya que se ha sustituido toda la iluminación por LED, se va a mejorar el cableado de la red de Internet y la adaptación de climatización a una de emisores térmicos para ahorrar energía.