Encaje milimétrico en la casa palacio

Si "no fuera por esta resolución sería imposible desarrollar actividades en los pueblos pequeños". Esta fue una de las afirmaciones que se escucharon el pasado martes en el salón de actos de la Diputación. Una dependencia que se convirtió por espacio de poco más de una hora en epicentro del municipalismo de la provincia, con la presencia de alcaldes o ediles de las 74 localidades y de las entidades locales menores de Córdoba. La cita, para la que se eliminaron todos los asientos del salón de actos y se dispuso una mesa casi eterna -adornada con manteles rojos y blancos-, recibió a todos los representantes municipales ávidos de recibir también su parte proporcional del Plan de Concertación y Empleo. Un programa que la Diputación no se ha cansado de presentar en numerosas ocasiones -su primera aprobación fue en febrero, aunque no ha sido hasta la última sesión plenaria del mes de julio cuando recibió el visto bueno definitivo- y que incluye 8,3 millones de euros, de los que 300.000 euros se destinarán al Plan de Empleo de la Zona Norte, en concreto a los 28 municipios de la zona de una forma equitativa.

El reparto del montante que resta -los consabidos ocho millones de euros- es una suerte de encaje de bolillos, que finalmente deja a cada municipio de media algo más de 100.000 euros. Por ejemplo, ayuntamientos como el de Almodóvar del Río van a recibir 116.000 euros, mientras que el de Hornachuelos poco más de 100.000 y el de Peñarroya-Pueblonuevo unos 127.000. Según consta en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 7 de marzo de este año, de esos 8,3 millones hasta 4.150.000 euros se distribuyen entre los 74 municipios menores de 50.000 habitantes y las seis entidades locales autónomas de la provincia en base a una serie de criterios. Uno de ellos es el "fijo" y, en este caso, el BOP señala que el 63% de esos más de 4,1 millones de euros "se distribuirá como cantidad fija e igual entre todos los municipios 33.052,70 euros, exceptuándose en este apartado a las entidades locales autónomas adheridas, a las que se les asigna 28.100 euros por este criterio". La población -las entidades con hasta 5.000 vecinos son las que más puntuación reciben- es otro de los criterios utilizados para esta asignación económica, al que se suma el de la dispersión, caso de localidades como las de Fuente Obejuna o La Carlota, con sus aldeas. Esto por una parte, ya que también hay que sumar el reparto de los 3.850.000 euros restantes. Para su distribución, según el BOP, "se tomará como base las cantidades asignadas en el plan provincial de cooperación económica para la realización de obras y servicios generadores de empleo de 2013, con los criterios fijados en dicha convocatoria, pero tomando como valores para su cálculo, el último dato de población disponible a la fecha del presente programa y como dato de paro registrado, al objeto de evitar la estacionalidad, la media anual de 2016, a partir de la información suministrada por el Servicio de Empleo Público Estatal". Con todo ello, continúa el texto, "las cantidades así calculadas para cada entidad beneficiaria se incrementarán en un porcentaje equivalente al crecimiento de la dotación presupuestaria del ejercicio 2017 sobre 2013" y añade que tras la aplicación de todos esos cálculos "ninguna entidad local podrá superar el límite de 75.000 euros por entidad local, ni 90 euros por habitante, realizándose por tanto iteraciones sucesivas con los restos que se vayan generando, según los criterios de reparto de población y paro registrado, en el caso de la primera limitación, y según un reparto lineal para la segunda, hasta que en el monto acumulado generado no figure cantidad alguna". Es decir, que en este milimétrico reparto todos reciben lo que merecen, según estos criterios.

Pues bien, complacidos los alcaldes con este reparto de euros, en el salón de actos de la casa palacio todo fueron parabienes y algún que otro primer edil tomó la palabra para loar la llegada de estos euros, cuyo ingreso será efectivo a partir de la semana que empieza mañana. Entre ellos, el propio presidente de la institución provincial y alcalde de Rute, Antonio Ruiz (PSOE), quien considera que "hacía falta un esfuerzo inversor para las infraestructuras". Y es que gran parte de este dinero servirá para que los ayuntamientos remodelen acerados, parques y jardines. Por ejemplo, en Pozoblanco los 125.047 euros recibidos servirán para la remodelación de la calle Pío Baroja. Mientras, las entidades locales menores, como la de Algallarín señalan -según expuso su representante municipal-, que sí que todo está muy bien "pero necesitamos recursos". Con todo, el programa se convierte en una inyección económica y generadora de empleo en la provincia hasta fin de año. No en vano, se ha calculado que las más de 600 actuaciones previstas van a generar hasta 3.000 contratos -el año pasado fueron unos 2.000- de entre tres y cuatro meses de duración. Unos contratos que, a buen seguro, aliviarán las listas del paro de la provincia hasta fin de año.