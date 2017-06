El Edusi incluye la mejora de la basílica de Coracho y un pabellón deportivo

El nuevo pabellón deportivo en el Oeste 1 y la recuperación de la basílica de Coracho y los Alfares Romanos son las actuaciones incluidas en los fondos del Programa Europeo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi). El edil de Innovación, Manuel Lara Cantizani (PSOE), explicó ayer a el Día que "hemos estructurado el Edusi en torno al Plan Estratégico y viene marcado desde Europa por cuatro líneas de actuación: TIC, proyectos bajo en carbono, temas sociales y una última en la que nosotros vamos a incluir temas relacionados con los barrios". Desde el Consistorio, los cinco retos fundamentales para el Edusi son: movilidad, barrios, educación, refuerzo del sistema productivo local y la innovación social y creatividad. Lara Cantizani señaló que Lucena ha logrado cinco millones de euros del citado programa, a los que las arcas municipales aportarán 1.250.000 euros. "Ahora tenemos tres meses para enviar la documentación y creo que podrá estar para finales de septiembre. Ya he tenido contacto con diferentes grupos políticos y a final de verano crearemos una comisión para trabajar con la oposición, ya que no podemos hacer un proyecto social sin contar con la sociedad. No se hará nada si no existe consenso absoluto con la oposición municipal", detalló. De igual modo avanzó que "el próximo martes vamos a un congreso en Martos (Jaén) donde acudimos todas las ciudades que tienen fondos Edusi para ponernos en contacto con el Ministerio". En toda Andalucía, continuó, "se han dado 15 proyectos y, en la provincia de Córdoba, solo se han concedido a Priego, Palma del Río y Lucena".

Así, Lara Cantizani señaló que existen dos tipos de actuaciones incluidas en el proyecto presentado y aprobado para el municipio lucentino, "las que ya están claras que se van a realizar como un carril bici, la iluminación de seis kilómetros de la Vía Verde hasta el Puente de Hierro, la puesta en valor de la basílica visigoda de Coracho y los Alfares Romanos, la realización de dos zonas verdes en las zonas de la Huertas del Carmen y La Estación, o la creación de un pabellón deportivo en el Plan Parcial Oeste 1 con una inversión de 600.000 euros". El concejal subrayó que "las actuaciones enmarcadas en el plan Edusi únicamente implican el anillo incluido en la marca de actuación, por lo que las zonas diseminadas o las pedanías quedan fuera".

De otro lado, entre los proyectos que propone el equipo de gobierno se encuentra descentralizar el Ayuntamiento para que muchos de los trabajos se puedan realizar desde los centros cívicos, crear distintas plataformas para que el ciudadano pueda desde su casa acceder a toda la documentación que se requiere en el Consistorio e incluir la formación en los barrios. Generar un proyecto vinculado a la educación mejorando el acceso a los polígonos para que los niños puedan ir al colegio o una línea de transporte público más importante, pasarelas desde el Auditorio hasta la estación o itinerarios seguros para que se pueda acceder hasta la Vía Verde en bicicleta son otros de los proyectos. A todo ello se suman facilitar el acceso de los vecinos de los barrios al casco histórico, mejorar la accesibilidad, iluminar las entradas a Lucena que no estén claras y no sean eficientes, actuaciones de mejora en los centros cívicos y crear uno en la parte de la calle San Francisco, rodear Lucena de circuitos deportivos con nuevas tecnologías o espacios para hacer deporte al aire libre o mejorar la innovación en el Ayuntamiento.

Las 11 líneas de actuación proyectadas son: la mejora de los servicios públicos a través de la tarjeta ciudadana y alfabetización digital, con una inversión de 375.000 euros; una estrategia global de gobierno abierto a Lucena, con 400.000 euros; el desarrollo de un programa de fomento del transporte público, con 62.000 euros; la movilidad alternativa con una red de itinerarios peatonales, en bicicleta y desplazamientos combinados, con 1.080.000 euros. La implantación de los puntos eficientes de luz para la creación de espacios seguros e inteligentes, con 650.000 euros, o un programa de innovación en el patrimonio, con 346.875 euros, son otras de las líneas previstas, a las que se añaden el programa de actuación Barrios Verdes, con 1.164.500 euros; otro de equipamiento para la cercanía con una red de centros municipales integrados, con 300.000 euros; un programa de inclusión social a través de la actividad física, con 830.000 euros; el impulso de la innovación social de Lucena, con 100.000 euros; y el fomento de la competitividad a través del sistema productivo local, con 691.625 euros.