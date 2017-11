EEUU comienza a aplicar el arancel extraordinario a las aceitunas de mesa

El Federal Register, equivalente al Boletín Oficial del Estado (BOE) español, publicó ayer en Estados Unidos la decisión preliminar del departamento de Comercio de imponer un arancel extraordinario a las aceitunas negras españolas, por considerar que las subvenciones que recibe el sector productor son usadas por las empresas para hundir los precios por debajo de lo normal en el mercado. El sector español sostiene que las ayudas europeas son legales -al inscribirse dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio-, que las ayudas a los productores no influyen en los precios y que no hay daño al sector productivo norteamericano, ya que las causas de sus problemas obedecen a otras razones. El secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, informó ayer de que la patronal presentará próximamente un informe en el que demuestra estos argumentos.

Eso quiere decir que ya tiene efectos la sanción y que cualquier mercancía que se exporte o que se retire de los almacenes en aduana sufrirá ese arancel. La tasa es del 4,47% sobre el valor de producción con carácter general, y del 2,31% para Aceitunas del Guadalquivir, del 2,47% para Agro Sevilla y del 7,24% para Ángel Camacho. Estas son las tres empresas que el Gobierno norteamericano designó como colaboradoras voluntarias en la investigación abierta tras la demanda contra el sector español de dos empresas californianas, Bell-Carter Foods y Musco Family Olive.

El siguiente paso es la publicación detallada por parte de las autoridades norteamericanas del razonamiento de su decisión, lo que se debe de producir en un plazo máximo de cinco días.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, criticó ayer la "política ultraproteccionista" del Gobierno de Estados Unidos ante la imposición de aranceles extraordinarios a empresas andaluzas y advirtió de que "están utilizando a este sector como chivo expiatorio para mandar un mensaje a otros sectores económicos de la Unión Europea, algo que evidentemente no podemos tolerar". Según resaltó la presidenta, "no se trata de un tema sectorial, ha afectado ahora a la aceituna negra, pero mañana pueden ser otros productos, españoles o de otro país de la Unión Europea, y no sólo agroalimentarios, los que se vean perjudicados por ese cambio en la política norteamericana".

Tras la reunión mantenida en Sevilla, junto al consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, con representantes de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) para analizar la repercusión de estas medidas impuestas por EEUU, la presidenta volvió a reiterar el apoyo y el respaldo de la Junta de Andalucía a los afectados por este litigo, que "está poniendo en peligro dos millones de jornales, 300 empresas y el empleo de en torno a 8.000 trabajadores".

Susana Díaz insistió en el buen trabajo que están llevando a cabo de manera conjunta el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Comisión Europea para que los "efectos que conlleven las decisiones que tome la Administración norteamericana sean lo menos lesivos posible". En este sentido, recordó que el próximo lunes el consejero Sánchez Haro asistirá a una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con la ministra Isabel García Tejerina y representantes del sector para valorar los próximos pasos a seguir. En este marco de interlocución, desde la Administración andaluza se han celebrado varias reuniones con representantes de Asemesa en los últimos meses y la propia Díaz aboró el asunto la semana pasada en Bruselas.