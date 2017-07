El uso del agua de las EDAR incrementará la superficie regable en 2.000 hectáreas

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) del Aceite de Baena, a través de su Asociación de Oleicultores, está impulsando la constitución de comunidades de regantes para aprovechar las aguas procedentes de las distintas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la comarca, un proyecto que podía suponer nuevas concesiones de agua de riego con un incremento de superficie regable de hasta 2.000 hectáreas.

El secretario general del Consejo Regulador, José Manuel Bajo, señaló ayer "que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va a facilitar estas nuevas concesiones", si bien precisó que "no se van a distribuir de forma homogénea por el territorio porque tiene que ver tanto por las plantas de depuración como por el caudal que éstas lleve".

La DO reclama que se concedan ayudas para que los agricultores sufraguen sus gastos

Bajo informó también de que estos proyectos están muy avanzados en varios municipios del marco regulador como Baena y Cabra, y recalcó que "es importante que nadie se sienta excluido y sirva para afianzar lo que ya haya creado porque aquí no sobra ni una hectárea de riego".

Éste fue uno de los asuntos abordados en el Pleno del Consejo Regulador celebrado ayer en Baena, en el que se aprobó además un presupuesto para este año de 600.000 euros, de los cuales 200.000 euros van a estar destinados a promoción y publicidad. El presidente de la DO, Javier Alcalá, destacó que el marco goza de una situación financiera "muy saneada" y que "permite afrontar el futuro con una perspectiva muy favorable".

Además de este tema, la sesión plenaria abordó otros asuntos llevados a cabo a lo largo del primer semestre del año, como que la Consejería de Agricultura dio un paso adelante en el borrador de ayudas a los agricultores por la participación en denominaciones de origen. La DO Baena lleva tiempo insistiendo en que se concedan ayudas a los agricultores pertenecientes a las denominaciones de origen en Andalucía y que ayuden de esta forma a sufragar los gastos de pertenencia a las mismas, tal y como se hace en otras comunidades autónomas. A este respeto, Bajo subrayó que "las administraciones no sólo han de tratar de compensar a los agricultores pertenecientes a las denominaciones, sino que tienen que tomar conciencia de que apoyar a las empresa con DO es apoyar al sector en su conjunto".

El secretario general del Consejo Regulador detalló los resultados del informe de calidad y aseguró que son "excelentes resultados", ya que de una suma total de 316 muestras analizadas, 311 obtuvieron los requisitos de calidad exigidos por la denominación baenense. Entre ellos, tener una calidad certificada y garantizada, lo que supone un 98% de conformidad y "una gran calidad" de los caldos de Baena, destacó Bajo.