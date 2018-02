Desmantelado un negocio que vendía falsos jamones de la DO en Tenerife

La Guardia Civil, en colaboración con la Denominación de Origen Protegida (DO) Los Pedroches, ha detenido a un hombre de Adamuz, y residente en Arona (Tenerife), por vender jamones ibéricos que simulaban estar al amparo de esta marca de calidad diferenciada reconocida por Europa. El Instituto Armado informó ayer de que un juez ha dejado al detenido en libertad con cargos por la supuesta comisión de un delito contra la propiedad industrial.

La investigación comenzó tras la publicación de un anuncio en redes sociales en el que se publicitaban unos jamones en un restaurante de Tenerife con una etiqueta que simulaba la original de la DO Los Pedroches.

Los agentes descubrieron que el presunto falsificador compraba jamones no amparados por esta DO y sustituía las etiquetas por unas nuevas de una empresa que no aparece en ningún registro mercantil y les incorporaba una falsificación de la contraetiqueta. En el transcurso de las investigación, se detectaron dos establecimientos comerciales más, aparte del denunciado, en los que el acusado también estaba comercializando dicho producto, acción que podría haber cometido durante un año.

Según la Guardia Civil, el detenido conservaba los precintos originales del producto, con su numeración correspondiente a jamones de bellota con un 75% de ibérico, y cambiaba la vitola del producto por otra en la que figuraba que el jamón era bellota 100% ibérico. Así, pasó de vender inicialmente jamones ibéricos de gran calidad a sustituir las etiquetas originales por unas falsas, y seguir vendiendo las piezas a precio más alto.

Origen España y la Guardia Civil firmaron en mayo de 2016 un procedimiento operativo de colaboración, cuya finalidad es promover el contacto para mejorar la investigación de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la producción y tráfico de alimentos, su adulteración y falsificación. Los objetivos perseguidos con este instrumento de colaboración son, ante todo, defender al consumidor, incidió la Comandancia.