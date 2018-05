Denuncian una agresión a una doctora y un enfermero en el Hospital de Montilla

El comité de empresa del Hospital de Montilla (Córdoba), perteneciente a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, ha expresado este miércoles su "repulsa y condena" por "la agresión", física y verbal, que han sufrido esta madrugada una doctora y el supervisor de guardia de Enfermería, a manos de una paciente "ingresada en la unidad especial" del citadocentro.

Ante ello y en un comunicado, el comité de empresa ha hecho suyos los lemas de 'La agresión no es solución' y 'El único medicamento de uso recomendado, aún cuando no se está enfermo, es el respeto', 'Basta ya de agresiones', pues "no hay nada que justifique la agresión" a los profesionales sanitarios, ya que éstos "no tienen la culpa de las posibles deficiencias del sistema" y lo único que hacen "es cuidar y atender a las personas con problemas de salud".

Por ello y relación con esta agresión, desde el comité de empresa del Hospital de Montilla se ha instado a la Dirección del centro "a activar el protocolo de prevención de las agresiones a personal sanitario, para atender las necesidades de los profesionales agredidos".

Además, el comité ha llamado a "trabajar todos unidos, Administración,profesionales y agentes sociales, para evitar que se produzca la agresión y erradicarla del sistema sanitario", razón por al que solicita a la Dirección del centro que "sean escuchadas" sus "sugerencias en los temas relacionados con la seguridad".

Por último, el comité de empresa ha anunciado que, "como muestra de rechazo y repulsa hacia estos comportamientos violentos" que vienen "sufriendo los profesionales sanitarios", convoca una concentración, para el próximo lunes 14 de mayo a las 12,00 horas, en la puerta principal del Hospital de Montilla.