El Defensor del Pueblo pide datos a 27 municipios sobre sitios para detenidos

El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha puesto en marcha un sistema digital para obtener un mapa con todos los lugares de privación de libertad que existen en España y su situación actual, para lo cual ha enviado un requerimiento a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, un total de 27 en la provincia de Córdoba. El objetivo es que los municipios aporten datos concretos sobre las dependencias que utilizan las policías locales o la Guardia Civil para efectuar detenciones y, posteriormente, cursar una visita para comprobar su situación.

El sistema permitirá obtener datos "objetivos y periódicamente actualizados" para determinar qué lugares deben ser prioritarios a la hora de ser visitados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Además, se podrán establecer parámetros para ver la situación de cada lugar de privación de libertad visitado respecto de los estándares que le resulten de aplicación a ese tipo de dependencias.

Los calabozos de la Comisaría de Policía carecen de luz y temperatura adecuadas

En esta primera fase del proyecto se han enviado 1.351 solicitudes de información a ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, de los que 27 corresponden a la provincia de Córdoba. En menos de una semana han contestado el 10% de los municipios, por lo que el Defensor del Pueblo evaluó ayer "positivamente" la respuesta que está teniendo este nuevo sistema, que servirá "para dar un paso más en la defensa de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad". Fuentes de la institución recordaron que el Defensor "no puede obligar" a ningún ayuntamiento a colabora en el informe, aunque si algún municipio mantiene una actitud "entorpecedora" no descartan llevar la situación ante la Fiscalía.

La intención es crear "una web segura" gracias a este "entorno colaborativo de trabajo" con los responsables de los más de los lugares de privación de libertad de cualquiera de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico español, que están bajo responsabilidad de una amplia variedad de administraciones.

Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha realizado 760 visitas, una docena en la provincia y todas ellas en Córdoba capital. Entre ellos, se encuentran el Centro de Internamiento de Menores Sierra Morena, la unidad de custodia hospitalaria del Reina Sofía, la Comisaría de Campo Madre de Dios, la Comandancia de la Guardia Civil, el Centro Penitenciario, los juzgados de Menores 1 y 2, los calabozos de los edificios judiciales, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 o los depósitos municipales de detenidos de la Policía Local.

El Defensor advirtió especialmente de la mala situación de la Comisaría de Campo Madre de Dios, con numerosas faltas como que la temperatura de los calabozos "no era adecuada", ni tampoco la iluminación. También aconsejó "reinstalar" las puertas del urinario y el inodoro "para preservar la intimidad de los detenidos", y llamó la atención sobre el hecho de que "la limpieza de los calabozos no era adecuada". Advirtió, por último, de que los poyetes de obra de las celdas y el suelo del aseo "se encontraban muy deteriorados". En el caso de la Comandancia, el Defensor también advirtió de la temperatura inadecuada de los calabozos y concluyó que el sistema de videovigilancia "no se adecua" a los criterios de la institución.

Desde su puesta en marcha, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo recordó que ha intentado conciliar tres aspectos básicos a la hora de hacer la selección de lugares a visitar: mantener un equilibrio territorial y de población adecuado; asegurar cada año una presencia significativa de todas las modalidades de privación de libertad y dar prioridad a los lugares con cifras más altas de personas privadas de libertad.